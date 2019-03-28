Алтай-Кокс повышает энергоэффективность

Новости 28.03.2019 17:02 89

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в 2018 году сэкономил более 18 млн рублей за счет рационального использования энергоресурсов в технологических процессах.

На заводе провели 15 мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, увеличили пропускную способность циркуляционных водоводов на одной из турбин теплоэлектроцентрали, автоматизировали работу сетевых насосов, чтобы регулировать их производительность в зависимости от давления технической воды в сети.

Идеи проектов по энергосбережению предлагали и сотрудники цехов. Например, по их инициативе усовершенствовали технологию участка химводоочистки, повысили эффективность работы приточной вентиляции турбинного цеха теплоэлектроцентрали и др.

Система энергетического менеджмента Алтай-Кокса соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. Аудит британского института BSI подтвердил высокое качество управленческой работы предприятия в сфере энергопользования.