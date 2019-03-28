Фонд «Облака» поблагодарил «Росводоканал Барнаул»

Новости 28.03.2019 16:04 97

Благотворительный фонд «Облака» вручил генеральному директору «Росводоканал Барнаул» Дмитрию Масловскому благодарственное письмо за развитие корпоративного волонтерства и поддержку инициативы сотрудников по организации Мобильного пункта сбора вещей.

Барнаульский водоканал и «Облака» во второй раз провели совместную благотворительную акцию по сбору вещей для многодетных и малообеспеченных семей. Мобильный пункт был развернут в центральном офисе компании. Сотрудники предприятия принесли волонтерам одежду, игрушки, продукты питания длительного хранения для детей и взрослых. В итоге было собрано более 40 коробок общим весом более одной тонны. Все участники акции и волонтеры получили от фонда «Облака» красные фетровые сердца.

«Очень приятно, что на призыв помочь откликнулось так много коллег. Те, кто не смог приехать в офис, когда работал пункт, организовали сбор у себя в подразделениях. В ближайшее время мы передадим в фонд дополнительно собранные вещи, игрушки и продукты питания», - рассказала Елена Рыбалова, член Совета молодых специалистов водоканала и волонтер «Облаков».