Первую сеть для интернета вещей запустят в Алтайском крае

Новости 28.03.2019 15:30 112

МТС построила в Алтайском крае первую сеть NB-IoT для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE. Сеть обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств.

Сеть охватит Барнаул и пригородные поселки, Алейск, Бийск, Белокуриху, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби, Яровое, Змеиногорск, ЗАТО «Сибирский». Коме того, будут охвачены все населённые пункты региона с численностью населения более 10 тыс. человек.

Сеть поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в крае. К запуску NB-IoT готова инфраструктура во всех районах Барнаула, а также в 40 районах края и большинстве районных центров.

Появление сети позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств. Снижение затрат произойдет благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M. NB-IoT обеспечивает огромную емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость устройств. Так, пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Технология востребована в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Запуск сети в Алтайском крае - часть большой федеральной программы, в рамках которой МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.