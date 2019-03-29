Почему владелец жилого помещения обязан заключить договор на техобслуживание газового оборудования?

Новости 29.03.2019 15:35 126

Газовые приборы и сети — оборудование повышенной опасности. Ведь если они неисправны, то может произойти авария или даже взрыв. Такие трагедии, как правило, — следствие неправильной эксплуатации, несвоевременных профилактики и ремонта, безграмотности населения в обращении с этими приборами.

Газ — не только удобство и комфорт, но и ответственность

Поэтому государство поставило задачу — обеспечить системный контроль путем заключения договоров о техобслуживании с квалифицированными специалистами. Это поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество граждан, предотвратить любые риски.

Техобслуживание — это работы по поддержанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в исправном состоянии. Проводятся раз в год. В соответствии с действующими нормами каждый потребитель природного и сжиженного газа обязан заключить договор на обслуживание и ремонт со специализированной компанией. Крупнейшей организацией в Алтайском крае по обслуживанию и ремонту газового оборудования потребителей природного газа является - ООО «Газпром газораспределение Барнаул». Ремонтировать, подключать, налаживать газовое оборудование самому или приглашать организации, с которыми не заключен соответствующий договор — запрещено.

Под техобслуживание попадает любое газовое оборудование: плиты, водонагреватели, котлы, газопроводы — все, что находится в доме или квартире. Ответственность за безопасную эксплуатацию приборов несет потребитель. Обслуживание выполняют на основании договора, отсутствие которого влечет приостановление подачи газа и штраф.

Типичная ошибка — думать, что инициатива заключения договоров должна исходить от газовиков: им надо — пусть приходят и заключают. Это не так. Договор нужен, в первую очередь, вам. Отказаться от ежегодного обслуживания — нельзя.

Объем и цена услуг по техобслуживанию зависят от типа оборудования. Специалисты оценят его состояние, проверят герметичность соединений и отключающих устройств, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определят необходимость замены или ремонта, проинструктируют по безопасности. В завершении специалист делает запись в абонентской книжке, подписывает акт выполненных работ.

Если выявят неисправности, работы по ремонту оборудования могут быть произведены сразу, при осуществлении техобслуживания. Заявки на проведение работ по ремонту оборудования подают по телефону или адресу, указанному в договоре. Ремонт оплачивается отдельно.

Как отличить «газовиков» от мошенников?

Есть мошенники, которые ходят по домам и представляются газовиками, вводя граждан в заблуждение. Они будут требовать деньги за мнимую проверку. Могут что-нибудь покрутить или заменить для пущей важности. Нередко после их визитов надо вызывать аварийку.

Не пускайте их на порог, пока не убедитесь, что это представители специализированной организации, с которой у вас заключен договор. Только эта компания имеет право выполнять такие работы. У специалиста должна быть форменная одежда с названием организации.

Попросите удостоверение. В нем должны быть не только ФИО работника, но и данные компании: ИНН, ОГРН, которые указаны на печати организации. Контрольная проверка — звонок в организацию. Пусть оператор подтвердит, что отправил к вам именно этого сотрудника.

Специализированная организация проводит техобслуживание по графику. Жильцы и управляющие компании заранее получают уведомление о проведении плановых работ, чтобы специалистам обеспечили допуск. Внезапно никто не приходит. К тому же техобслуживание проводят раз в год. Если в этом году к вам уже приходили специалисты, то визит незваных гостей должен насторожить.

За что можно получить штраф?

Техобслуживание газового оборудования — обязательная процедура. За уклонение от заключения договора и ремонта, отказ в допуске специалиста накажут штрафом. Для граждан это 1000 – 2000 рублей, должностных лиц — 5 000 – 20 000, юридических лиц — 40 000 – 100 000 (статья 9.23 КоАП РФ). Еще одна мера — приостановление подачи газа. Основания: отсутствие тяги в дымоходе или вентиляционном канале, неисправность или вмешательство в работу автоматики безопасности, эксплуатация неисправного оборудования, самовольное подключение к сети, отсутствия договора о техобслуживании, отказ в допуске специализированной организации более двух раз.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» предлагает заключить договор на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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