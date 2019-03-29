Строительство китайского завода питьевой воды на Байкале признали незаконным

Новости 28.03.2019 14:40 103

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале, которое с начала года ведет компания ООО «Аквасиб». Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить соответствие проекта экологическим стандартам, сообщил «Коммерсантъ».

Природоохранная прокуратура подала иск об аннулировании экологической экспертизы. По мнению ведомства, при подготовке документа не было учтено присутствие на территории строящегося предприятия уникальных представителей флоры и фауны. Компания должна скорректировать проект и повторно пройти процедуру проверки. Проверить законность выдачи положительного заключения по еще двум объектам на озере поручено Росприродназору.

Компания ООО «Аквасиб» начала строить завод по разливу воды в поселке Култук на юге Байкала еще в январе. Планировалось, что первый этап производства запустят в 2019 году. Гендиректор компании Цзюй Гоффа отмечал, что 80% продукции будет уходить на экспорт в Китай, Южную Корею и Монголию, а на российский рынок - лишь 20%. Планируется, что в 2021 году завод выйдет на полную мощность и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб.

В начале марта глава Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил проверить проект на соответствие экологическим нормам. 15 марта решением суда строительство предприятия было приостановлено.