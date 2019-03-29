Власти безуспешно пытаются приватизировать заброшенную школу в Первомайском районе

Новости 28.03.2019 13:37 127

6 мая краевой Фонд имущества проведет повторный аукцион по продаже школы-интерната и вспомогательных построек (столовая, котельная, контора), а также земельного участка в селе Баюновские ключи Первомайского района.

Данные помещения уже несколько лет не используются после закрытия образовательного учреждения. За это время часть строений пострадала от местных жителей, разобравших все более-менее ценное. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья были распределены по другим коррекционным школам.

Начальная цена лота – 6,04 млн рублей. В его состав входят школа-интернат (1219,4 кв. м), контора (71,7 кв. м), котельная (255,8 кв.м), столовая (237,6 кв. м) и земельный участок площадью 12 693 кв. м.

Шаг аукциона определен в 302 046 рублей. Задаток – 1 208 184 рубля. Имущество выставлялось на продажу ранее – 22 марта, но на конкурс так никто и не заявился.