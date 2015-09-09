СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края

Новости 28.03.2019 13:05 225

Экс-министр РФ по координации деятельности открытого правительства Михаил Абызов поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Алтайского края и Новосибирской области, следует из публикации на официальном сайте СКР.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении Абызова, а также его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения; мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

27 марта по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Абызову и его соучастникам. Наряду с этим устанавливается местонахождение одного из соучастников – Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.

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По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края. Похищенные деньги выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию. Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность двух регионов.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.

В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствие проверяет Абызова и его соучастников на причастность к другим преступлениям.