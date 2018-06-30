Росздравнадзор обнаружил нарушения в алтайской ЦРБ, где скончалась пациентка - СМИ

Новости 28.03.2019 12:20 112

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю с участием эксперта провели внеплановую документарную проверку Топчихинской ЦРБ, в стенах которой от острой коронарной недостаточности умерла женщина, перенёсшая несколько инфарктов.

Как сообщила дочь покойной, Татьяна Афанасьева, в официальном ответе надзорного ведомства сказано о выявленных в ЦРБ нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья. В том числе, речь идёт о нарушении порядка диспансерного наблюдения, нарушении порядков оказания медицинской помощи взрослому населению по профилям: «эндокринология», «нефрология», «терапия», а также больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В официальном ответе также сказано, что главному врачу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, и что данные результаты проверки направлены в региональный минздрав и прокуратуру «для принятия мер в рамках имеющихся полномочий», уточняет Regnum.

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Между тем следственные органы неоднократно заявляли, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Дело в том, что опрошенные в ходе проверки должностные лица заявили, что имеющиеся у пациентки заболевания изначально «обусловили неблагоприятный исход в виду низкого реабилитационного потенциала».

Напомним, два часа женщину, перенёсшую три инфаркта, продержали в приёмном покое, а сопровождавшего её соцработника в это время отправили за документами, подтверждающими предыдущие инфаркты. Реанимация на тот момент не работала и больную положили в обычную палату, не проведя никаких дополнительных обследований.

К слову, из Топчихинской ЦРБ за период с 2014 по 2018 год уволились 47 специалистов.