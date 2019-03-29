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Строитель в Барнауле упал с седьмого этажа, следком начал проверку

Новости
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Рабочий упал с многоэтажки в Барнауле. Следственный комитет по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-центре ведомства.

Трагедия произошла 27 марта на строящемся объекте жилого дома, расположенного на улице 65 лет Победы. При разгрузке кирпича с седьмого этажа упал 42-летний строитель. Мужчина скончался на месте происшествия. Следствие установило, что погибший работал по договору субподряда,  это был его первый рабочий день.

В ходе доследственной проверки следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также правила соблюдения техники безопасности на строительном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Происшествия