Системная оппозиция готова выдвинуть единого кандидата на губернаторских выборах в Республике Алтай

Новости 28.03.2019 10:50 139

Представители различных оппозиционных партий и движений ведут консультации о выдвижении единого кандидата на пост главы Республики Алтай. Об этом со ссылкой на лидера рескома КПРФ, председателя комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктора Ромашкина пишут «Новости Горного Алтая».

«Шансы на выдвижение единого кандидата очень высокие, персонально решение пока не принято, но оно будет, — отмечает он. – Что касается лично меня – если будет сделан такой выбор, если партия скажет, я пойду».

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Виктор Ромашкин добавил, что КПРФ обязательно примет участие в выборах, поскольку имеет для этого все возможности – и организационные, и людские. «У нас достаточно депутатов, чтобы преодолеть муниципальный фильтр», — отметил лидер коммунистов. Он утверждает, что ситуация, случившаяся в прошлом году в Алтайском крае, в Республике Алтай не повторится.

Напомним, что в в 2018 году в соседнем регионе коммунисты не стали выдвигать кандидата на пост губернатора, что позволило Виктору Томенко без особых сложностей победить на выборах. Он получил в свою поддержку 53,6% избирателей. По данным инсайдеров, в Республике Алтай политтехнологи попытаются повторить сценарий, отработанный в прошлом году в Алтайском крае.