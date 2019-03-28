АлтГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с киргизским вузом

Новости 28.03.2019 10:15 82

Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков принимает участие в первом форуме ректоров вузов Кыргызской Республики и РФ «Развитие науки и образования – инвестиции в будущее», который проходит в эти дни в Бишкеке.

В рамках работы форума ректоры АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Ошского технологического университета им. М.М. Адышева Андрей Марков и Абдыкадыр Абидов подписали соглашение о сотрудничестве. Ректоры договорились организовывать академические обмены, проводить совместные научные мероприятия. Важным направлением стала договоренность об организации краткосрочных стажировок преподавателей и реализации совместных образовательных программ магистратуры и бакалавриата.

Напомним, с 2013 года АлтГТУ входит в Российско-Кыргызский консорциум технических университетов. Это позволяет вузам-партнерам реализовывать совместные сетевые образовательные программы и развивать дистанционное обучение. Всего в АлтГТУ обучается около 20 граждан Киргизии.

Форум ректоров вузов Кыргызской Республики и РФ «Развитие науки и образования – инвестиции в будущее собрал ректоров и представителей более 80 вузов двух стран. Участников приветствовал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который отметил важность укрепление союзнических отношений между двумя странами, и, в первую очередь, в образовательной сфере. В работе форума также принимают участие министр образования и науки Кыргызской Республики Гульмира Кудайбердиева, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и руководитель Россотрудничества РФ Элеонора Митрофанова.