Мэрия Барнаула прокомментировала подтопление в спальном районе

Новости 28.03.2019 9:45 107

Барнаульская администрация рассказала о работе по отводу паводковых вод от жилых домов по улице Взлетной. Ранее барнаульцы пожаловались на подтопление придомовой территории.

Горожан возмутило, что «один из двух выездов на три дома перекрыли мешками с песком, так как вода поступает во двор». Мэрия пояснила, что мешки были уложены для предотвращения попадания талых вод в подвалы домов по адресам. Кроме того, управляющие компании провели работы по ворошению снега во дворах.

Также талая вода скапливается в створе дороги по улице Солнечная поляна ближе к улице Взлетной. Мешки позволяют удерживать воды в створе улицы и направлять ее в действующую ливневую канализацию.

Администрация Индустриального района отметила, что в торце дома по улице Взлетной, 58 со стороны пустыря нет официального проезда. Заезд осуществляется по асфальтированной дороге. А проехать к дому по улице Солнечная поляна, 103 можно в отдалении от места скопления талых вод.

«Ливневые канализации, в которые поступает талая вода, работают в штатном режиме. Подтопления жилых домов и дворовых территории нет», - добавили в администрации.

Власти заверили, что в 2019 году на участке будет построена дорога с обустройством ливневой канализации от дома № 99 по улице Солнечная поляна до улицы Взлетной. Это полностью решит проблему подтопления.