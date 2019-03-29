Вопросы трудоустройства после окончания вуза в России и Германии обсудили в АлтГПУ

Новости 28.03.2019 9:12 105

В АлтГПУ прошел Германо-Российский круглый стол «Окончание вуза. Что дальше?», приуроченный к Германо-Российскому году научно-образовательных партнёрств. Участники встречи – эксперты, представители различных образовательных организаций Барнаула и некоторых германских городов, студенты алтайских вузов – обсудили проблемы, с которыми сталкивается выпускник после окончания учебного заведения, их причины, возможные пути и способы решения.

Студенты выпускных курсов по всему миру находятся в одинаковом эмоциональном состоянии и испытывают похожие трудности в период между окончанием университета и поиском работы. Особенно это касается педагогических вузов и сферы образования в целом. Поэтому трудоустройство выпускников педвузов стало ключевой темой разговора. Гости круглого стола отметили, что и в России, и в Германии наблюдается дефицит педагогических кадров, а следовательно стоит вопрос, как мотивировать выпускников работать по специальности. Дмитрий Кренц, лектор Германской службы академических обменов, отметил, что действующая установка «учеба в вузе – работа по профессии» не работает, нужно выстраивать другую модель коммуникации с выпускником для решения данной проблемы.

В контексте разговора участники круглого стола познакомились со статистикой трудоустройства выпускников АлтГПУ. Основными сферами их занятости являются образование, сфера услуг и продолжение обучения в магистратуре. Анна Пашкина, начальник Отдела содействия занятости и трудоустройства педуниверситета, пояснила, что в связи с введением в школах Алтайского края второго иностранного языка значительно выросло количество вакансий учителей немецкого языка. Этот государственный заказ создает для студентов лингвистического института АлтГПУ не просто новые рабочие места, но и площадку для профессионального роста.

Современный рынок труда предлагает молодым специалистам не только разные возможности для самореализации, но и предъявляет к ним более серьезные и жесткие требования. Эта тенденция характерна для обеих стран, поэтому выпускник вуза, независимо от места обучения, должен быть готов к конкурентной борьбе за рабочее место.

Знание иностранных языков в современном мире безусловно является одним из преимуществ при приеме на работу. Тобиас Стюдеманн, представитель Свободного берлинского университета, отмечает, что это ключевая компетенция, позволяющая выпускнику успешно найти подходящее место работы и состояться в профессии. Сегодня работодатель заинтересован в том, чтобы получить молодого, но уже опытного специалиста. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным, нужно начинать работать еще во время обучения в университете. Подработка в сфере обслуживания позволяет получить опыт, а подработка по специальности дает возможность на практике апробировать и отработать различные педагогические методики и приемы.

Еще одним инструментом для будущего трудоустройства являются международные программы обмена. Они позволяют погрузиться в другую языковую среду, познакомиться с культурой разных стран, испытать себя и изучить возможности, которые предоставляет международный рынок труда. Своим опытом участия в таких программах поделились Себастиан Мюллер, участник программы обмена ERASMYS+ (ДТУ), который приехал в АлтГПУ и проходит стажировку в Алтайском краевом педагогическом лицее.

Подводя итог встречи, модератор – Денис Ананин, начальник Управления международного сотрудничества и межрегиональных связей АлтГПУ – пожелал выпускникам внимательно изучить те перспективы и возможности, которые сегодня есть на рынке труда, а так же помнить, что окончание вуза – это новый этап в жизни, профессиональный старт, которым нужно правильно воспользоваться.