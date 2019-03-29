Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП

Новости 28.03.2019 8:40 336

Вчера, 27 марта, прошло второе судебное заседание по резонансному ДТП в Барнауле. Местный житель Александр Руденко обвиняется в том, что он за рулем автомобиля BMW X6 на скорости около 150 км/ч врезался в автомобиль Renault Scenic на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анатолия. В результате аварии погибли две девочки трех и пяти лет, а также 33-летняя женщина Юлия Нагорнева. На заседании присутствовала жена Руденко, а также министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, который приходится дядей погибшей женщине, сообщил «ТОЛК».

Первое заседание состоялось неделю назад. Как и тогда, зал был полон. На этот раз, в суде отсутствовал Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и маленькую дочь. Также отсутствовал Сергей Федько – водитель Renault. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

В качестве свидетеля выступил сотрудник ДПС Денис Попов, который в ту ночь приехал на место ДТП. По его словам, от Александра Руденко пахло алкоголем.

«Речь невнятная у него была, когда в автомобиль присели. Им были предъявлены документы на машину и водительское удостоверение…В процессе общения Руденко не мог оторваться от телефона, вел переговоры. Я предложил ему пройти освидетельствование на алкоголь. Он отказался. Затем я предложил пройти ему медосвидетельствование на состояние опьянения. Он также отказался. Он пояснял, что не понимает, как это произошло, но и не отрицал, что именно он находился за рулем», – сообщил Попов.

Кроме того, выступили и очевидцы момента аварии, которые первыми прибежали на место происшествия. Они отметили, что после столкновения Руденко находился в шоковом состоянии, а его жена Наталья «все время задавала вопрос мужу: «Зачем? Зачем ты это сделал?».

Показания Натальи Руденко были одними из самых главных на втором судебном заседании. Она рассказала, что сейчас временно не работает, воспитывает десятилетнюю дочь.

«Прежде чем давать показания, я бы хотела принести извинения от всей нашей семьи родственникам погибших. Мы искренне раскаиваемся и сожалеем. Простите ради Бога. Но нам нет прощения. Мы молимся о вас. Мы будем продолжать молиться, чтобы пережить нам всем эту трагедию. Примите, пожалуйста, наши соболезнования», - сказала Руденко.

В тот день она вместе с супругом поехала ужинать в ресторан «Иероглиф». Там они, по ее словам, выпили слабоалкогольные коктейли. Около 23:00 направились домой.

По дороге домой, Наталья Руденко не выпускала телефон из рук. Она не видела, с какой скоростью едет муж.

Во время следствия она пыталась связаться с семьями пострадавших, чтобы оказать материальную помощь. Но семья Нагорневых на контакт с ней так и не пошла. Семье Федько она лично по указанию мужа перевела 500 тыс. рублей.

Вопросы жене Руденко хотел задать и дядя Юлии Нагорневой — Алексей Перфильев, но так как он не является потерпевшим, его листок с вопросами был передан адвокату.

В суде выступил бармен ресторана «Иероглиф», который обслуживал семью Руденко. Он рассказал, что пара заказывала алкогольные напитки, в состав которых входят ром, ликер, джин крепостью 47 градусов. В общей сложности на эти коктейли ушло 400 мл крепкого алкоголя. На каждого — по 200 мл.

Александру Руденко продлили срок заключения под стражей до 28 августа. В ходе заседания представители семьи Федько подали иск в адрес подсудимого о взыскании восьми млн рублей морального и материального ущерба. Сам Руденко на суде ответил лишь один раз: «Не знаю я».