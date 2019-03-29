В Кузбассе мужчина чуть не убил врача из-за справки

Новости 28.03.2019 8:10 127

В Прокопьевске Кемеровской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача. Причиной противоправных деяний стала медицинская справка, сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре прошлого года местный житель в кабинете горбольницы №3 напал на заведующую терапевтическим отделением. Он принес из дома нож и три раза ударил им женщину. Убить врача преступнику не удалось, так как на крики о помощи прибежали другие медработники.

Мужчина рассказал, что «у него возникло неприязненное отношение к врачу из-за того, что она не выдала ему справку для санаторно-курортного лечения, поскольку он не представил необходимые документы».

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Прокопьевска.