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В Кузбассе мужчина чуть не убил врача из-за справки

Новости
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В Прокопьевске Кемеровской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача. Причиной противоправных деяний стала медицинская справка, сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре прошлого года местный житель в кабинете горбольницы №3 напал на заведующую терапевтическим отделением. Он принес из дома нож и три раза ударил им женщину. Убить врача преступнику не удалось, так как на крики о помощи прибежали другие медработники.

Мужчина рассказал, что «у него возникло неприязненное отношение к врачу из-за того, что она не выдала ему справку для санаторно-курортного лечения, поскольку он не представил необходимые документы».

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Прокопьевска.

Автор: Политсиб.ру

#Кемеровская область #Прокуратура