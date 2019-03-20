Дмитрий Медведев включил Республику Алтай в число отстающих российских регионов

Новости 28.03.2019 7:45 127

Различные регионы России по уровню жизни местных жителей сильно отличаются друг от друга, иногда речь идет о разнице в несколько раз, государство должно принять меры для выравнивания их социально-экономического развития. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на состоявшемся 27 марта совещании о социально-экономическом развитии регионов.

«Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», - цитирует Медведева РБК.

Премьер-министр поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — сказал Медведев.

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Глава правительства подчеркнул, что проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться конкретные меры поддержки указанных регионов. «Причем речь не идет о том, что просто банально деньги в очередной раз выделить из резервного фонда правительства. Я это не исключаю, но это точно не главное, и это последнее, что можно сделать», — сказал он.

По словам Медведева, речь идет о грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений, создании территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам.

«Полагаю правильным по каждой из этих территорий, где вот такие сложности существуют, также еще закрепить куратора из федерального правительства. Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения», — добавил глава российского правительства.

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Так, куратором социально-экономического развития Республики Тыва назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Туву самым бедным регионом России. По ее словам, уровень бедности там «беспрецедентный» — 41% от численности населения.