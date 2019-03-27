Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей

Новости 28.03.2019 7:10 493

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко, накануне устроивший форменный разнос министру природных ресурсов и экологии края, похоже, все активнее начинает осваиваться в новой для себя роли. Если раньше спикер представительного органа предпочитал достаточно консервативный стиль управления, то теперь все чаще вступает в дискуссии и критикует своих оппонентов. Причем речь идет не о рядовых депутатах, а о краевых министрах.

«Вы что делаете»: Александр Романенко отчитал алтайского министра природных ресурсов Новости 27.03.2019 11:45 Это произошло во время правительственного часа в Заксобрании 180

Так, двумя неделями ранее под горячую руку спикеру АКЗС угодил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. Тогда Романенко раскритиковал руководителя ведомства за выпады в сторону «Газпрома». Спустя полмесяца история повторилась. На этот раз «на орехи» досталось Владимиру Попрядухину. Министр экологии, как показалось председателю АКЗС, не смог внятно сформулировать свою позицию по рубкам в ленточных борах.

Отметим, что ничего подобного ранее за Романенко не наблюдалось. В общении и поведении – исключительно политкорректен и нейтрален. Что же поменялось, почему спикер Заксобрания вдруг стал все чаще напоминать окружающим о роли и значении представительного органа власти?

Скорее всего активность и «оппозиционность» Романенко в отношении отдельных представителей кабмина стоит воспринимать как попытку вернуть краевому парламенту тот статус, который он постепенно утратил к концу правления прежнего губернатора. Не секрет, что АКЗС еще совсем недавно воспринимался как не слишком самостоятельный орган, который преимущественно исполнял волю «голубого дома».

Роль председателя в этом случае – скорее номинальная. Высказывать точку зрения, отличную от официальной, мягко говоря, было нежелательно. Вместе с тем после смены губернатора и наступившей «оттепели» Александр Романенко, несмотря на заметно выросший градус критически окрашенных выступлений, до поры до времени не позволял себе личные выпады против исполнительной власти в регионе.

Большие вопросы маленького горсовета: зачем спикер АКЗС взял тайм-аут с депутатами Славгорода? Новости 14.02.2019 16:50 Депутаты подняли самые острые вопросы 1778

Интересным образом активность Романенко по времени совпала с федеральным прецедентом – в начале марта много шума в федеральных СМИ вызвала история с отчетом министра экономического развития РФ Максима Орешкина в Госдуме.

Тогда его неожиданно на середине доклада остановил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Председатель Госдумы посчитал, что министр не готов к выступлению и попросил перенести выступление на более поздний срок.

Похоже, что тренд, заданный Володиным, - на укрепление законодательной власти в стране, вовремя подхватил и Романенко. Теперь представительная власть (неважно, о федеральном или региональном уровне идет речь) не намерена выступать в роли младшего брата, имеющего только совещательный голос. Хотя переломить тенденцию сразу будет не просто. Мнение, что исполнительная власть играет более важную роль в политической жизни, среди истеблишмента укоренилось глубоко.

Недавние пикировки Романенко с министрами поэтому можно расценивать как демонстрацию силы и одновременно желание со стороны АКЗС контролировать работу правительства не на бумаге, а на деле.