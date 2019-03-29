Барнаульский аэропорт рассказал, какие рейсы добавятся с апреля

Новости 27.03.2019 19:40 220

С 31 марта барнаульский аэропорт имени Германа Титова переходит на весенне-летнее расписание. Так, в график вылетов из краевой столицы будут добавлены рейсы.

В апреле аэропорт возобновит рейсы в Красноярск. Самолет будет вылетать два раза в неделю. А с конца мая по воскресеньям начнутся вылеты в Сургут.

С июня в расписание утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании «ИрАэро». Рейс будет самым ранним – вылет в 6:00. Сейчас утренние вылеты в столицу ежедневно выполняют авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Также продолжится программа полетов в Санкт-Петербург, Иркутск (с середины июня частота рейсов увеличится до пяти в неделю), Томск, Казань.

Летние туристические направления в Анапу и Симферополь, как и раньше, будут выполняться по вторникам. Частота рейсов в Сочи увеличится до двух раз в неделю (по средам и субботам).Отмечается, что на Международном направлении в весенне-летний период будут выполняться рейсы во Вьетнам и Турцию.