В Алтайском крае открылся Центр симуляционного обучения врачей

Новости 27.03.2019 18:45 186

26 марта в Алтайском государственном медицинском университете на базе основного симуляционного центра вуза состоялось торжественное открытие Центра симуляционного обучения врачей. В открытии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Государственной Думы РФ Николай Герасименко, заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, министр здравоохранения края Дмитрий Попов, ректор АГМУ Игорь Салдан, президент Медицинской палаты Алтайского края, член-корреспондент РАН Яков Шойхет, председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лазарев, члены ректората вуза.

Центр общей площадью в одну тысячу квадратных метров разместился на отдельном этаже, на внебюджетные средства вуза проведен ремонт помещений, оборудованных под учебные аудитории и специализированные станции. Здесь будут проходить практические занятия врачей по программам первичной переподготовки и выпускников ординатуры по шести специальностям: «Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия» и «Терапия», которым в 2019 году предстоит впервые пройти процедуру первичной аккредитации.

В дальнейшем перечень специальностей для прохождения процедуры первичной аккредитации будет увеличен, и в новом центре уже предусмотрены возможности для дальнейшего расширения. Помимо подготовки к аккредитации, в Центре симуляционного обучения практикующие врачи будут отрабатывать практические навыки на симуляторах и тренажерах в рамках программ дополнительного профессионального образования и системы непрерывного медицинского образования.

«Сегодня произошло знаковое событие для Алтайского медицинского университета и всего алтайского здравоохранения. В тесном взаимодействии с правительством Алтайского края, практическим здравоохранением мы открываем Центр симуляционного обучения врачей. В центре будут проходить практическую подготовку врачи, которым предстоит процедура первичной аккредитации, будут получать дополнительные знания выпускники ординатуры. Наша главная задача, чтобы в работе с реальными пациентами врачи не допускали ошибок. Мы продолжим повышать качество медицинского образования в нашем вузе, будем открывать новые филиалы симуляционного центра на базе лечебных учреждений, приближаясь к практическому здравоохранению», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил ректора АГМУ за приглашение на открытие центра симуляционного обучения врачей, знакомство с работой симуляционного центра вуза и поздравил всех со знаменательным событием.

«Сегодня мы видим, что симуляционный центр, который был создан не так давно, в 2016 году, вызывает интерес у студентов, ординаторов, врачей, у специалистов смежных отраслей – служб МЧС, полиции, педагогов – и у населения. За год его посещают почти 10 тысяч человек, и это очень хорошо. Очень рад, что в Алтайском государственном медицинском университете внутри симуляционного центра появился еще один центр – симуляционной подготовки врачей. Это все работает на нашу краевую систему здравоохранения, дает новые возможности, теперь нашим врачам не нужно уезжать за пределы Алтайского края, чтобы повышать квалификацию. Убежден, все это будет служить на пользу всем жителям нашего Алтайского края», – подчеркнул Виктор Томенко.

После торжественного открытия губернатор ознакомился с работой нового центра, на оснащение которого было выделено 72 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федеральной программы дооснащения симуляционных центров медицинских вузов.

Виктор Петрович посетил все четыре этажа симуляционного центра, в том числе кабинеты ультразвуковой диагностики, отработки эндоскопических навыков и врачебных манипуляций, сердечно-легочной реанимации, экстренной медицинской помощи взрослым пациентам и детям, коммуникативных навыков и аускультации в новом центре, аккредитационные станции, виртуальную стоматологическую поликлинику, ознакомился с работой бережливой поликлиники, пообщался со студентами и преподавателями.

Виктор Томенко увидел в действии виртуальный симулятор УЗИ, систему аускультации сердца и легких, интерактивный виртуальный экранный симулятор «Боткин», тренажеры для сердечно-легочной реанимации, лично попробовал выполнить манипуляцию на лапароскопическом виртуальном симуляторе с обратной связью. Общаясь с врачами, проходившими в рамках повышения квалификации обучение работе с информационными системами и виртуальными обучающими программами в компьютерном классе.

По завершении мероприятия губернатор Алтайского края Виктор Томенко оставил запись в книге почетных гостей симуляционного центра: «Дорогие друзья! Поздравляю с открытием центра симуляционного обучения врачей в составе Симуляционного центра АГМУ! Благодарю всех, кто сделал возможным его создание здесь, у нас в Барнауле! Это, безусловно, укрепит всю систему здравоохранения Алтайского края, а значит – позволит делать жизнь наших земляков лучше и счастливее. Желаю всем вам здоровья, удачи и новых достижений!!! Губернатор Алтайского края В. П. Томенко».