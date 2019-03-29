Директор управляющей компании в Барнауле осужден за травму ребенка на карусели

Новости 27.03.2019 19:10 182

Директор одной из управляющих компаний Барнаула признан виновным в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. Летом 2017 года на детской карусели пострадал шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что между собственниками многоквартирного жилого дома, в котором располагается частный детский сад, и одной из управляющих компаний был заключен договор о выполнении работ и оказании услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, в том числе на придомовой территории. Летом 2017 года руководитель УК вовремя не отремонтировал оборудование детской карусели, которая расположена во дворе дома. Так, шестилетний воспитанник частного детсада получил травму, в результате чего в медучреждении ему ампутировали фалангу пальца руки.

По данным «Политсибру», ребенок на момент инцидента являлся воспитанником билингвального детского сада Bambini, который расположен в многоквартирном доме по адресу Павловский тракт, 221. Дом обслуживает компания ООО «Индустрия». Директор – Юрий Ишаев. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в Индустриальном районном суде Барнаула.

Директор своей вины не признал. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.