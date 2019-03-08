ЕР проведет предварительное голосование для выдвижения кандидата в депутаты АКЗС по округу №2

Решение о проведении предварительного голосования принято на заседании Президиума Регионального политсовета партии. Выдвигать кандидатуры можно уже с 28 марта.
По причине преждевременного прекращения полномочий депутата краевого парламента Александра Гукова на майской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания будет приниматься решение об объявлении досрочных выборов депутата АКЗС по второму одномандатному избирательному округу.
В Ключевском районе Алтайского края на 72-м году жизни скончался директор «КХ Гукова А.В.»
Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В состав одномандатного избирательного округа №2 входят четыре района Алтайского края: Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский. На территории зарегистрировано более 56 тысяч избирателей.
Согласно уставным и нормативным требованиям партии, Президиумом Регионального политсовета принято решение о проведении в районах, входящих в данный округ, предварительного голосования («праймериз»)по кандидатурам для последующего выдвижения от Алтайского Регионального отделения партии «Единая Россия» кандидата в депутаты АКЗС.
«Праймериз» в упомянутых муниципалитетах состоятся 26 мая. Выдвигать кандидатуры можно с 28 марта по 30 апреля 2019 года.
После завершения предварительного голосования и подсчёта результатов региональное отделение выдвинет кандидатуру на выборы, которые пройдут 8 сентября.