Помогаем делом. Управляющий ВТБ в Алтайском крае рассказал об успехах банка в 2018 году

Новости 27.03.2019 15:25 191

Позиции банка ВТБ в Алтайском крае укрепляются благодаря объединению корпоративной и розничной сетей, а основные показатели работы по итогам 2018 года значительно выросли. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий ВТБ в регионе Сергей Никулин.

Спикер отметил ключевые точки развития: так, кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Алтайском крае по итогам 2018 года увеличился на 14% и превысил 50 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 40 млрд рублей, рост – 17%.

«Объединение розничного и корпоративного направлений банка ВТБ положительно отразилось на результатах нашей работы. Мы усилили сотрудничество с компаниями малого и среднего бизнеса, особенно в сфере возведения объектов жилого и коммерческого назначения, перерабатывающего производства, а также пищевой промышленности. В розничном сегменте наиболее динамично росли выдачи ипотеки и кредитов наличными – более чем в 1,5 раза», – сказал управляющий ВТБ в регионе.

Всего за прошедший год банк предоставил жителям Алтайского края более 5,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 8 млрд рублей. Кстати, ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования жилищных кредитов в России. В Алтайском крае по данной программе банк провел 664 сделки объемом около 1 млрд рублей.

В целом за год банк ВТБ в Алтайском крае выдал населению региона свыше 19 млрд рублей заемных средств – на 45% больше, чем за 2017 год. Почти половину составили выдачи кредитов наличными – 10,5 млрд рублей (+41% к показателю 2017 года).

Розничный кредитный портфель увеличился за год на 7% и достиг 33,7 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 14,6 млрд (прирост за год – 25%). Портфель автокредитования на отчетную дату составил около 1 млрд рублей.

Существенный рост по итогам 2018 года показал портфель привлеченных средств физлиц. За год он вырос на 9%, до 23 млрд рублей.

«Мы предлагаем выгодную и разнообразную линейку депозитов, в которой каждый клиент найдет подходящий для себя вариант, – говорит Сергей Никулин. – Для клиентов, которые только начинают откладывать средства и хотят иметь постоянный доступ к своим сбережениям, мы запустили продукт «Копилка». Он позволяет начислять проценты на ежедневный остаток, что будет хорошим стимулом для размещения средств в ВТБ».

Что касается работы с малым и средним бизнесом, банк обслуживает уже более 6 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей края.

«В целом кредитный портфель корпоративного бизнеса за год увеличился на треть и достиг 16,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц увеличился на 30% и на отчетную дату составил 17 млрд рублей. Рост произошел в первую очередь за счет привлечения средств предприятий среднего и малого бизнеса», – рассказал Сергей Никулин.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Никулин отметил, что банк ВТБ активно участвует в государственных инвестиционных программах и уже начал работать с участниками долевого строительства посредством открытия эскроу-счетов.

Кроме того, по словам спикера, помимо действующих трех офисов банка, к концу 2019 года все отделения ВТБ в Алтайском крае будут оснащены оборудованием по сбору биометрических данных.

Таким образом, посетитель банка сможет с помощью биометрии без посещения офиса заключать договор комплексного обслуживания, открывать мастер-счет и другие банковские продукты.