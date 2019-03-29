Компания «Эвалар» на четверть увеличила продажи лекарственных препаратов

Новости 27.03.2019 14:00 164

«Эвалар» обогнал рынок лекарственных средств в четыре раза. В 2018 году продажи препаратов под брендом компании выросли на 26%.

В 2018 году продажи лекарственных средств «Эвалар» росли в четыре раза быстрее рынка. Если рынок показал рост на 6%, то продажи лекарственных средств компании выросли на 26%. Доля препаратов в портфеле алтайского производителя достигла 15%, что на 3% больше уровня 2017 года. По данным аналитиков, причиной успешности бренда стал большой интерес к доступным лекарствам среди покупателей, а также гибкая маркетинговая политика предприятия.

«Мы сделали ставку на работу с несетевыми аптеками - до 20% рынка. При закупке через дистрибьюторов для них действует специальное ценовое предложение, позволяющее получить значительную фронт- и бэк-маржу при сохранении конкурентной цены по сравнению с аналогами. Важное отличие наших дженериковых препаратов – это постоянная медийная поддержка, включая рекламу на телевидении. Мы более чем вдвое увеличили медийные бюджеты по лекарственному портфелю. И, конечно же, на нашей стороне играет высокая узнаваемость бренда «Эвалар», - отметила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

В 2019 году «Эвалар» планирует познакомить покупателей с препаратами из мужской линейки «Эффекс», противопростудными и противовирусными препаратами под брендом «Орвис», противогрибковым раствором «Мизол», метаболическим средством «Левокарнил», а также слабительным средством растительного происхождения «Фибралакс».

Также компания завершает масштабное строительство фармацевтического комплекса для выпуска лекарственных средств площадью 16 тыс. кв.м. Новый комплекс будет полностью соответствовать всем требованиям международного стандарта качества GMP для фармпроизводств: специальный режим воздушной фильтрации и система входных шлюзов для персонала обеспечат повышенную стерильность производства.

На предприятии ежегодно будут производить шесть млрд таблеток и капсул, что позволит дополнительно производить и реализовывать продукцию на сумму свыше 10 млрд рублей в год. Это приведет к увеличению уплаты налогов в бюджеты всех уровней на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей. Кстати, новое производство – это 300 дополнительных рабочих мест.