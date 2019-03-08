Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж

Новости 27.03.2019 13:25 450

27 марта прошла юбилейная, тридцатая сессия Алтайского Заксобрания. В общей сложности, депутаты рассмотрели 25 вопросов. Народные избранники сегодня успели заслушать три масштабных доклада.

В начале сессии депутаты почтили память ушедшего из жизни коллеги Александра Гукова минутой молчания.

Умер депутат АКЗС Александр Гуков Новости 08.03.2019 12:43 В Ключевском районе Алтайского края на 72-м году жизни скончался директор «КХ Гукова А.В.» 1301

О подготовке к весеннему паводку 2019 года рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. О своей деятельности на посту уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2018 году уведомил Борис Ларин. Также отчитался перед депутатами начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

В общей сложности сессия продолжалась с перерывом около четырех часов. В следующий раз народные избранники соберутся 26 апреля. Ключевое событие – отчет о работе правительства и губернатора Алтайского края. С докладом выступит глава региона Виктор Томенко.