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Депутаты трёх парламентов и начальник управления алтайского правительства вступили в «Единую Россию»

Новости
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Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко перед рассмотрением вопросов повестки заседания Президиума РПС приветствовал новых членов партии.

«С приходом нового руководства Регионального отделения Партии заметно оживилось партийное строительство, в частности, работа не только по партийному аудиту, но и по приему новых членов. К нам приходят новые силы, уважаемые жители края», - сказал Александр Романенко.

Секретарь реготделения «Единой России» вручил партийные билеты депутатам АКЗС Дмитрию Аганову, Игорю Панарину, Максиму Степину и Павлу Шумихину. В ряды членов партии также вступили начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, депутат Барнаульской городской Думы Александр Гросс, руководитель АРО МООО «Российские студенческие отряды» Евгений Якунин и заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края Артем Сафонов. Партийный билет получил и первый заместитель главы Барнаула Вячеслав Франк, вступивший в Партию ещё в 2002 году.

Автор: Политсиб.ру

#Единая Россия #Алтайский край