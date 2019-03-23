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Барнаульская учительница рассказала о жизни после скандального фото

Новости
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Уволившаяся из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова в интервью «Московскому Комсомольцу на Алтае» рассказала о том, как начала заниматься моржеванием, о том, как справляется с травлей сына, и многом другом. Кроме того, учитель заявила, что в школу больше не вернется. Публикуем наиболее интересные фрагменты беседы.

— С чего вообще началось ваше увлечение ЗОЖ и моржеванием?

— Год назад у меня муж поехал на зимний заплыв. Я решила посмотреть, как это происходит. Было интересно — я увидела, что там девочки 9-11 лет, бабушки 78-79 лет плывут. Я плавать умею и тоже решила попробовать. До середины проплыла, дальше деваться некуда. Обратно такое же расстояние, как и до финиша. Потом я узнала о тренировках моржей по выходным в незамерзаюшей проруби и стала ходить регулярно.

— На работе как-то реагировали на ваше увлечение?

Педагога в Барнауле вынудили уволиться из школы из-за «аморального» фото

Педагога в Барнауле вынудили уволиться из школы из-за «аморального» фото

Учитель русского языка в школе №13 Барнаула была вынуждена уйти из школы

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— Сначала не знали, потом во время беседы в столовой я рассказала, что проплыла 100 метров в ледяной воде. Директор и учителя сделали недовольные лица, мол, зачем вам это надо. Я ответила, что это здоровый образ жизни. А то самое фото сделано через год после моего первого заплыва. Директор вызвала меня к себе и сказала: «Что это такое, так только проститутки одеваются. В таком безвкусном платье. Пятно на репутации школы. Колени оголили, все напоказ». Я была ошарашена, мне сказать было нечего. Я просто смотрела и ждала, чем это закончится. И закончилось это предложением написать заявление на увольнение. Я написала, но на следующий день родители моего класса пошли, собрали подписи и написали ходатайство в мою защиту.

— А что именно ей не понравилось? Мальчиков «завлекаете»?

— Возможно. Директор сказала, что так и до педофилии недалеко.

— А были прецеденты? Старшеклассники обращали на вас внимание?

— Ничего такого не было. Я же не хожу в таком виде по школе. Всегда прилично одетая. Даже в обтягивающих джинсах не хожу. Надеваю скромные платья, длинные юбки, рубашки, пиджаки.

— В школе начали занижать оценки вашему сыну... считаете это из-за предвзятого отношения к вам?

— Я в растерянности. Не знаю, что думать, двойки эти не прекращаются. Разговаривала с учительницей математики. Она звонила мне, недовольна тем, что прочитала такое в СМИ. Сказала: «Как он будет дальше учиться, я не знаю. Придет комиссия, я дам обычную программу, пусть делает. Решит как решит». Получается, нам только хуже стало. Не надо было мне ничего говорить про нее.

— Как сын сам реагирует на всю эту шумиху в СМИ?

— В феврале никак не реагировал, его ведь это не касалось. А сейчас он расстроен и не знает, как дальше будет учиться.

— Министр образования связывался с вами? Он говорил, что приглашает на прием, готов предложить вакансии.

— Звонила его заместитель. Предлагала вакансии в других школах. Но я не хочу больше работать в общеобразовательной. Думаю, по второму образованию пойти, я художник. Оканчивала художественное училище с красным дипломом. Думаю в художественную школу или колледж, где можно вести дизайн.

Алтайский министр образования встал на защиту уволенной из-за фото учительницы

Алтайский министр образования встал на защиту уволенной из-за фото учительницы

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Максим Костенко не нашел в фотографиях учителя Татьяны Кувшинниковой ничего предосудительного

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—Вам удалось поговорить с директором? Она упрекала вас?

— Она не говорила ничего. Коллеги говорили: «Зачем сор из избы вынесла? Надо было молчать».

— Хотели бы, чтобы директрису наказали за самоуправство?

— Нет, не надо. Зачем? Пусть работает человек. А кто пойдет на ее место? Думаете, много желающих? Тоже ведь тяжело — управлять такой структурой как школа. Надо очень крепкие нервы иметь. Так-то она рассудительный человек, вроде справедливый. Кроме моей ситуации. Может быть, для нее это неожиданно было...

Депутаты Госдумы поддержали «уволенную» за фото учительницу из Барнаула

Депутаты Госдумы поддержали «уволенную» за фото учительницу из Барнаула

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В поддержку выступили депутат от Алтайского края Николай Герасименко и его коллега Ярослав Нилов

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— На что живете после увольнения?

— Получается, нет дохода теперь. Муж — строитель, но заказов нет. Пошел учиться на курсы слесаря газооборудования от биржи труда. Раньше был источник дохода — здание в центре города. Сдавали в аренду, но оно сгорело.

— Вы рисуете на заказ? Много клиентов?

— Рисую шаржи, портреты, живопись. Это хобби, моя вторая специальность. Иногда заказы поступают.

Автор: Политсиб.ру

Фото: из личного профиля Татьяны Кувшинниковой Вконтакте

#Алтайский край #Барнаул #Школы