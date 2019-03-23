Барнаульская учительница рассказала о жизни после скандального фото

Новости 27.03.2019 12:15 517

Уволившаяся из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова в интервью «Московскому Комсомольцу на Алтае» рассказала о том, как начала заниматься моржеванием, о том, как справляется с травлей сына, и многом другом. Кроме того, учитель заявила, что в школу больше не вернется. Публикуем наиболее интересные фрагменты беседы.

— С чего вообще началось ваше увлечение ЗОЖ и моржеванием?

— Год назад у меня муж поехал на зимний заплыв. Я решила посмотреть, как это происходит. Было интересно — я увидела, что там девочки 9-11 лет, бабушки 78-79 лет плывут. Я плавать умею и тоже решила попробовать. До середины проплыла, дальше деваться некуда. Обратно такое же расстояние, как и до финиша. Потом я узнала о тренировках моржей по выходным в незамерзаюшей проруби и стала ходить регулярно.

— На работе как-то реагировали на ваше увлечение?

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— Сначала не знали, потом во время беседы в столовой я рассказала, что проплыла 100 метров в ледяной воде. Директор и учителя сделали недовольные лица, мол, зачем вам это надо. Я ответила, что это здоровый образ жизни. А то самое фото сделано через год после моего первого заплыва. Директор вызвала меня к себе и сказала: «Что это такое, так только проститутки одеваются. В таком безвкусном платье. Пятно на репутации школы. Колени оголили, все напоказ». Я была ошарашена, мне сказать было нечего. Я просто смотрела и ждала, чем это закончится. И закончилось это предложением написать заявление на увольнение. Я написала, но на следующий день родители моего класса пошли, собрали подписи и написали ходатайство в мою защиту.

— А что именно ей не понравилось? Мальчиков «завлекаете»?

— Возможно. Директор сказала, что так и до педофилии недалеко.

— А были прецеденты? Старшеклассники обращали на вас внимание?

— Ничего такого не было. Я же не хожу в таком виде по школе. Всегда прилично одетая. Даже в обтягивающих джинсах не хожу. Надеваю скромные платья, длинные юбки, рубашки, пиджаки.

— В школе начали занижать оценки вашему сыну... считаете это из-за предвзятого отношения к вам?

— Я в растерянности. Не знаю, что думать, двойки эти не прекращаются. Разговаривала с учительницей математики. Она звонила мне, недовольна тем, что прочитала такое в СМИ. Сказала: «Как он будет дальше учиться, я не знаю. Придет комиссия, я дам обычную программу, пусть делает. Решит как решит». Получается, нам только хуже стало. Не надо было мне ничего говорить про нее.

— Как сын сам реагирует на всю эту шумиху в СМИ?

— В феврале никак не реагировал, его ведь это не касалось. А сейчас он расстроен и не знает, как дальше будет учиться.

— Министр образования связывался с вами? Он говорил, что приглашает на прием, готов предложить вакансии.

— Звонила его заместитель. Предлагала вакансии в других школах. Но я не хочу больше работать в общеобразовательной. Думаю, по второму образованию пойти, я художник. Оканчивала художественное училище с красным дипломом. Думаю в художественную школу или колледж, где можно вести дизайн.

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—Вам удалось поговорить с директором? Она упрекала вас?

— Она не говорила ничего. Коллеги говорили: «Зачем сор из избы вынесла? Надо было молчать».

— Хотели бы, чтобы директрису наказали за самоуправство?

— Нет, не надо. Зачем? Пусть работает человек. А кто пойдет на ее место? Думаете, много желающих? Тоже ведь тяжело — управлять такой структурой как школа. Надо очень крепкие нервы иметь. Так-то она рассудительный человек, вроде справедливый. Кроме моей ситуации. Может быть, для нее это неожиданно было...

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— На что живете после увольнения?

— Получается, нет дохода теперь. Муж — строитель, но заказов нет. Пошел учиться на курсы слесаря газооборудования от биржи труда. Раньше был источник дохода — здание в центре города. Сдавали в аренду, но оно сгорело.

— Вы рисуете на заказ? Много клиентов?

— Рисую шаржи, портреты, живопись. Это хобби, моя вторая специальность. Иногда заказы поступают.