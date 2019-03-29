Алтайские справедливороссы призвали к объединению всех социалистов

Новости 27.03.2019 11:10 237

Алтайское реготделение «Справедливой России» заявило о необходимости объединения социально ориентированных политических сил под эгидой партии для принятия социальных законов и построения справедливого государства. Накануне отделение партии наряду с другими региональными отделениями присоединилось к всероссийской информационной акции «Слово и дело думского большинства», в рамках которой спикеры рассказали о выполнении социальных задач и поручений, объявленных в послании президента РФ.

По словам Секретаря Бюро Совета реготделения партии в Алтайском крае Анны Коваленко, СР в постоянном режиме ведет работу над подготовкой и принятием в стране социальных законов, но малое количество «социалистов» в Госдуме, региональных парламентах, является причиной непринятия многих законопроектов.

«Яркий пример – перечень тех законодательных инициатив, которые были отвергнуты парламентским большинством в период с 2017 по 2019 годы, несмотря на то, что эти законопроекты отражали основные тезисы, которые содержались, в том числе и в послании президента РФ от 20 февраля этого года», - резюмировала Анна Коваленко.

Среди резонансных инициатив, отвергнутых большинством думцев, – «Справедливые пенсии». Её представил заместитель руководителя фракции партии в АКЗС Владислав Вакаев.

«Пенсионная тема – тема прошлого года, основная, ключевая и, естественно, «Справедливая Россия» не могла не отреагировать эту проблему. Партия не только критиковала, но и предложила альтернативу. Основные положения - запрет на повышение пенсионного возраста, отмена бальной системы и расчета коэффициента. Кроме того, предлагалось рассчитывать пенсии исходя из трудового стажа, размера зарплаты и особых условий труда. Мы предлагали дважды в год проводить всем пенсионерам индексацию. Был ряд и других важных инициатив. Например, законопроект о передаче страховой пенсии по наследству, ведь сегодня, по подсчетам экспертов, 60% мужчин и 20% женщин не доживут до установленного пенсионного возраста. Названные законопроекты не были приняты… Но мы все равно продолжим нашу борьбу», - отметил эксперт.

Еще одна законодательная инициатива, которую не раз вносили на рассмотрение в Госдуму, связана со сферой ЖКХ. О ней подробнее рассказала заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Людмила Суслова.

«Он предполагает снижение суммы расходов на жилищно-коммунальные услуги с 22%, которые сегодня утверждены законодательно, до 10% от суммы совокупного дохода семьи. На сегодняшний день, порядка 25%, а иногда и 30% семейного дохода уходит на оплату этих услуг», - пояснила депутат.

Кроме того, сегодня ни в одном документе не закреплена норма по капитальному ремонту подъездов. Так, жителям приходится делать ремонт за счет собственных средств, что, по словам Людмилы Сусловой, является абсолютной несправедливостью.

Блок «Материнство и детство» представила депутат Мамонтовского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района, медик Людмила Плешкова.

«Хочу отметить, что я - многодетная мать, у меня четверо детей. Все проблемы, связанные с материнством, меня непосредственно коснулись. «Справедливая Россия» предлагала законопроект о выплате детских пособий до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер выплат, согласно инициативе, на протяжении всего периода должен был сохраняться на уровне не менее 40% от заработной платы мамы. Сейчас же выплачивается всего 50 рублей», - сказала Людмила Плешкова.

В рамках инициативы предлагалось увеличить с 1,5 до трех лет период ухода за ребенком, зачитываемый в страховой стаж. Но обе инициативы отклонены большинством парламентариев.

Закон «О народосбережении», который также был отклонен, презентовал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Партия предложила систему, согласно которой динамика улучшения качества жизни людей за каждый прошедший год становится основным параметром оценки деятельности федеральных и региональных чиновников, введя 14 критериев, характеризующих улучшение или ухудшение качества жизни граждан.

«Вдумайтесь в страшные цифры. По моим оценкам, до 25 миллионов граждан Российской Федерации живут за чертой бедности по международным стандартам. По итогам прошлого года 13,5 триллионов рублей граждане России были должны банкам. Население Алтайского края страшно закредитовано. До 40% работающего населения региона получает заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда. Страшно становится жить», - отметил Олег Боронин.

Таким образом, вышеназванные инициативы являются лишь малой частью отклоненных законопроектов на федеральном и региональном уровнях законодательной власти. Эксперты отметили, что «Справедливая Россия» продолжит продвижение резонансных и важных законопроектов, чтобы достигнуть социальной справедливости в стране.

В конце встречи Анна Коваленко анонсировала проведение в Барнауле экспертных слушаний по поводу трансформации партийно-политической системы России. Аналогичный вопрос обсуждался 7 февраля в стенах Госдумы. Слушания в краевой столице состоятся в период с 15 по 19 апреля.