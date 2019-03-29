«Вы что делаете»: Александр Романенко отчитал алтайского министра природных ресурсов

Новости 27.03.2019 11:45 181

Председатель АКЗС Александр Романенко отчитал министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина во время правительственного часа в Заксобрании, который состоялся 26 марта, сообщил «ТОЛК».

Министр представил депутатам отчет. После выступления Попрядухина председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов поднял вопрос о методиках расчета ущерба от вырубки леса. По его словам, «пока не перейдем на методику подсчетов по доходу, проблема не решится». Но министр, в свою очередь, пояснил, что методика основана на рекомендациях Минприроды РФ.

Тогда в диалог вступил председатель АКЗС Александр Романенко.

«Владимир Николаевич, ну выходите с предложением. Мы же готовы поддержать. Интересно так! Идет прямое нарушение. Все видят прекрасно, что не всё в порядке. Выходите с предложением, мы будем вам помогать. Ну не так же: не мои полномочия и всё! Вы как будто живете не у нас, честное слово», – призвал Романенко.

Владимир Попрядухин согласился с замечанием и добавил, что «сегодня применяется методика по расчету суммы ущерба на тех участках, которые не относятся к землям Гослесфонда». Это проблематично.

После этого председатель АКЗС еще раз обратился к министру с вопросом о принятых нормах на допустимое количество вырубки леса.

«Владимир Николаевич, еще раз, чтобы все слышали. Я не услышал цифру 900 тысяч кубометров, хотя раньше вы ее озвучивали. Сейчас вы говорите о цифре от 700 тысяч кубометров до одного млн 200 тысяч кубометров. Такого раньше не звучало, но раньше я отмечал цифру 900 тысяч. Почему сейчас этой цифры нет? И второе: в вопросе допустимого возраста для сруба дерева не звучит цифра 100 лет. Это тоже наши предложения, которые были, в том числе, министром природы России встречены положительно. Почему опять не звучит?», - возмущенно спросил Романенко.

Министр сказал в оправдание, что «1 млн 200 тысяч кубометров – это достигнутая цифра текущего периода времени, 700 тысяч – это цифра, которая была в социалистический период времени. Цифра 900 прозвучала на совещании у министра от руководителя Всероссийского института леса, который сказал, что ориентировочно для Алтайского края объем я бы считал 900 тыс. кубометров».

«Владимир Николаевич, вы что делаете? Вы же министр природных ресурсов Алтайского края! Приедет дядя, дядя скажет... Ваша позиция по данному вопросу?», - обратился к министру Романенко.

После очередного ответа министра дискуссия закончилась.