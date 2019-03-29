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Все алтайские ТЭЦ СГК примут участие в международной акции «Час Земли»

Новости
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Алтайские теплоэлетростанции Сибирской генерирующей компании уже в пять раз станут участниками акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». В эту субботу, 30 марта, на станциях будут отключены вывески и дополнительное освещение, которое не влияет на производственные процессы и безопасность работы сотрудников.

«Час Земли» - международная акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

В 2019 году акция пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, когда по всему миру миллионы людей отключат свет и электроприборы в своих квартирах, на предприятиях и различных общественных объектах.

Впервые алтайские предприятия СГК приняли участие в самой массовой экологической акции в мире в 2015 году, тогда первой стала Барнаульская ТЭЦ-3, идею подхватили работники предприятия, которые также отключили освещение у себя дома.

В 2017 году к акции присоединилась Барнаульская ТЭЦ-2, а в 2019 году – Бийская ТЭЦ.

  • на Барнаульской ТЭЦ-3 будет отключена подсветка стелы на въезде к станции, вывеска на главном здании и значительная часть наружного освещения;
  • на Барнаульской ТЭЦ-2 также отключат подсветку стелы и световую вывеску предприятия;
  • на Бийской ТЭЦ энергетики отключат главную вывеску и вспомогательное наружное освещение.

Пять фактов об акции:

  1. Первый «Час Земли» был организован в Австралии в 2007 году;
  2. В 2019 году международная акция состоится в 13-й раз;
  3. Участники — более 2 миллиардов человек в 188 странах;
  4. В 2018 году была отключена подсветка более 18 000 архитектурных памятников в мире;
  5. В 2018 году в России к акции присоединились 170 городов страны.

Автор: Политсиб.ру

Фото: news.tvk.tv

#Алтайский край #СГК