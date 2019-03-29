Жительница Алтайского края пойдет под суд из-за оружия, найденного на кладбище

Новости 27.03.2019 9:40 170

В Шипуновском районе будут судить 42-летнюю местную жительницу, обвиняемую в незаконном хранении оружия. Женщина нашла его на кладбище, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемая на территории кладбища в Шипуновском районе обнаружила мешок, в котором был обрез, изготовленный из двуствольного гладкоствольного бескуркового охотничьего ружья, модели «ИЖ-58». Женщина привезла оружие домой и оставила на хранение в хозяйственной постройке. Сотрудники полиции после проведения оперативно-розыскных мероприятий обрез изъяли.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала и раскаялась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.