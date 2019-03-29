Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2018 год по МСФО

Новости 27.03.2019 8:10 119

АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год.

«Основной задачей РСХБ остается всесторонняя поддержка агропромышленного комплекса, который показывает хорошие результаты. Аграриями достигнуты и перевыполнены ключевые пороговые показатели Доктрины продовольственной безопасности и 2018 год изменил стратегический вектор дальнейшего развития АПК: от импортозамещения страна переходит к реализации экспортного потенциала. Это потребует большого объема инвестиций как в рост объемов производства сельхозпродукции, так и в развитие смежной, перерабатывающей и логистической инфраструктуры, а также повышения конкурентоспособности и эффективности отечественного агробизнеса», ‒ отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

В 2018 году Россельхозбанк продемонстрировал устойчивую положительную динамику кредитного портфеля с сохранением высоких рыночных долей в кредитовании АПК, уделив особое внимание повышению качества портфеля. Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 2018 год увеличился на 16,3% (+321,3 млрд рублей) и составил 2,290 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 года на 15,6% (+250,5 млрд рублей) и составил 1,856 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 19,5% (+70,8 млрд рублей) до 434,2 млрд рублей.

Чистая прибыль группы по итогам 2018 года составила 1,5 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в размере 19,5 млрд рублей за 2017 год. Положительный финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества кредитного портфеля, а также ростом операционного дохода.

В 2018 году внимание РСХБ наряду с финансовой поддержкой агропромышленного комплекса было сосредоточено на развитии транзакционного бизнеса. Чистый процентный доход увеличился за 2018 год на 6,5% – до 67,4 млрд рублей по сравнению с 63,3 млрд рублей за 2017 год. Чистый комиссионный доход за 2018 год был увеличен на 6,6% – до 21,5 млрд рублей в сравнении с 20,2 млрд рублей за 2017 год. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 декабря 2018 года 47,0% против 48,1% по итогам 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 года активы составили 3,115 трлн рублей, прирост за год составил 7,8% (+225,8 млрд рублей).

Развитие ресурсной базы Группы в 2018 году, в первую очередь, обеспечивалось за счет увеличения объемов привлекаемых клиентских средств, их диверсификации по источникам, удешевления стоимости фондирования, в том числе за счет роста остатков средств на счетах клиентов. Совершенствование Группой своей технологической платформы, развитие транзакционного бизнеса, продуктов и сервисов в области интернет и мобильного банкинга способствовали существенному росту количества клиентов банка.

За 2018 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 217,5 млрд рублей (+9,9%) и составили 2,421 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 40,3 млрд рублей (+3,0%) до 1,386 трлн рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 177,2 млрд рублей (+20,7%) до 1,035 трлн рублей. Остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы выросли за отчетный год на 16,8%.

Рост клиентского привлечения, наряду с плановым погашением крупных зарубежных заимствований Группы, в течение 2018 года способствовал формированию оптимальной структуры обязательств и сбалансированной ликвидности Группы. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов за отчетный год составила 81,7%. Доля средств, привлеченных Группой на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах Группы за 2018 год сократилась с 5,3% до 0,9%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2018 года составило 94,6%.

В течение 2018 года реализовывались плановые мероприятия по укреплению капитала Группы. Наряду с успешным размещением Группой бессрочных субординированных облигаций на внутреннем рынке в объеме эквивалентном 23,3 млрд рублей, акционерный капитал был увеличен на 25 млрд рублей. Собственный капитал Группы (по балансу) на конец 2018 года составил 151,7 млрд рублей, увеличившись на 44,5 млрд рублей с начала года, с учетом корректировки в связи с переходом на стандарт МСФО (IFRS) 9.