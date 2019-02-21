Лидер алтайских комсомольцев получил штраф из-за пикетов в барнаульском транспорте

Новости 27.03.2019 8:40 269

Руководитель Алтайского крайкома комсомола Антон Арцибашев признан виновным в организации флешмобов против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. По мнению суда, акции носили несогласованный характер. Лидеру комсомольцев предстоит заплатить штраф - 20 тысяч рублей. Арцибашев намерен оспорить это решение.

"Мне присудили штраф в 20 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия. Суд в лице все того же судьи Тагильцева (ранее вынес приговор студенту Даниилу Щеглову, который был оштрафован за консультирование организаторов акции против пенсионной реформы в Барнауле - прим. ред.) с легкостью объединил серию не требующих согласования одиночных пикетов в единое мероприятие. При этом очень вольно трактуя признак одновременности", - пишет у себя на странице в Facebook Арцибашев.

Суд квалифицировал действия партийца по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Барнаульские полицейские задержали активиста-комсомольца Новости 21.02.2019 13:50 Cотрудники МВД Барнаула вели допрос студента-комсомольца и делали скрины с его телефона 1167

Активист указывает, что суд объединил все пикеты проведенные по очереди одним временем (с 12:30 до 14:00). "Абсолютно все показания свидетелей, находившиеся в материалах дела говорят о том, что пикеты проходили не одновременно, в разных маршрутах общественного транспорта, однако видно кому-то очень хочется указать на место молодежи в иерархии", - высказывает свою точку зрения Антон Арцибашев.

Кроме того, лидер молодежного крыла коммунистов выразил возмущение тем, что ему не дали просмотреть видеозапись допроса еще одного участника "транспортных митингов" Виктора Дряхлова (активист ЛКСМ, которого полицейские увезли в отделение с занятий в университете - прим. ред.).

Барнаульская полиция проверяет действия коллег, задержавших в вузе студента-активиста Новости 22.02.2019 13:05 Начальник УМВД Барнаула Максим Гердт сообщил, что в отношении полицейских, задержавших активиста-комсомольца, идет служебная проверка 1868

"Как раз того допроса, когда на Виктора оказывалось давление и из-за чего депутат от КПРФ Елена Хрусталева задавала вопрос главе местного МВД, и из-за чего сам Виктор подал жалобу в прокуратуру. Хотя в материалах дела данная видеозапись имелась", - посетовал Арцибашев.