Работай больше - получай меньше: новая реформа угрожает зарплатам «зажиточных» алтайских учителей

Новости 27.03.2019 7:10 1151

C 1 сентября 2019 года в Алтайском крае вводится новая система оплаты труда школьных учителей. Предполагается, что она будет включать в себя три компонента вместо нынешних 12. Самое же главное для педагогов заключается в том, что выиграют от очередной реформы только те из них, кто имеет низкие доходы и небольшую нагрузку.

Накануне депутаты фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании обсудили грядущий переход на новую систему оплаты труда школьных учителей. С информацией перед депутатами выступил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, говорится на сайте АКЗС.

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Он заявил, что ведомство провело глубокий анализ дифференциации оплаты труда и выделило семь групп. Исследование показало, что примерно 20% педагогов получает меньше 15 тысяч рублей. Свыше 23 тысяч рублей получают чуть больше половины учителей. Средняя зарплата по отрасли составляет 23 600 рублей. Также Костенко сообщил, что по итогам I квартала текущего года зарплата выросла на 3%, по предварительным подсчетам к концу года она в среднем вырастет на 6%.

В ходе обсуждения было отмечено, что сейчас оплата складывается из 12 факторов. Максим Костенко пояснил, что с переходом на новую систему оплата будет иметь только три составляющих: оклад, стимулирующую и компенсационную части. В связи с этим выиграют учителя, имеющие самый низкий доход - им будет существенно увеличена зарплата, а более 50% педагогов, получающих среднюю зарплату и выше, работающих с большей нагрузкой и на несколько ставок, окажутся в невыгодном положении.

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«Перейти на новую систему невозможно без увеличения фонда оплаты труда. Губернатор поручил нам и министерству финансов изыскать дополнительные возможности, чтоб выстроить справедливую трехфакторную систему формирования заработной платы», - подчеркнул министр. Он отметил, что сейчас идет согласование документов о внесении изменений в бюджет региона министерством образования и науки, министерством финансов Алтайского края с федеральным центром.

Кроме того, министр заверил, что будут приложены все усилия для внедрения системы уже с началом нового учебного года - 2019/2020.