Барнаульцы пожаловались на подтопление придомовых территорий

Новости 26.03.2019 19:30 246

Жители домов №103, №105, №111 по ул. Солнечная Поляна и №58 по ул. Взлетной в Барнауле пожаловались на подтопление придомовых территорий. Управляющая компания отказывается брать на себя ответственность, пишет «Барнаул 22».

«Добрый день! Наступила весна, а вместе с ней и потоп. Квартал 2011, один из двух выездов на три дома перекрыли мешками с песком, так как вода поступает уже во двор. Управляющая компания отказывается что-то предпринимать, ссылаясь на то, что это не их зона ответственности», - пишет жительница краевой столицы.

Кроме того, женщина рассказала, что в апреле 2016 года из-за подтопления было невозможно подойти к подъездам.

«Под этими лужами, огромные ледяные глыбы. Ситуация чрезвычайная. Просим ответственных лиц принять меры», - добавила женщина.

Напомним, в середине марта несколько частных домов в Центральном районе Барнаула на улице Правый берег пруда начало топить талыми водами. Вода в домах поднялась на 8-10 см от пола.