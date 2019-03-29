Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства

Новости 27.03.2019 9:11 267

Павловский деревообрабатывающий комбинат лесного холдинга «Алтайлес» все ближе подходит к официальному старту производства по выпуску плит МДФ. Накануне журналистам показали, как организована работа на предприятии.

В конце прошлой недели на Павловском ДОК запустили энергоцентр мощностью 72 МВт. Он обеспечивает производственные процессы комбината, где в скором времени начнется выпуск плит. Отметим, энергоцентр использует биотопливо – низкокачественную щепу, кору, опилки, низкосортную древесину, бракованное волокно, плитные обрезки и т.д.

При производстве плит МДФ требуются большие тепловые мощности для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Необходимый ресурс вырабатывается энергетическим центром. Также в составе энергоцентра имеется две газовые горелки, мощностью 10 МВт каждая. Газовые горелки обеспечивают нагрев теплоносителя (специальное термическое масло) в моменты пиковых нагрузок зимой. Об этом рассказал начальник одела производства ЛХК «Алтайлес» Алексей Гильманов.

Добавим, все оборудование, установленное на комбинате, импортного производства. Поставщики – австрийские и немецкие фирмы.

Комбинат будет заниматься переработкой только низкокачественной древесины, а также остатками от заготовок. На данный момент это сырье никак не используется, по сути, загрязняя лес. Кроме того, данный фактор несет в себе опасность из-за дополнительной угрозы распространения огня, подчеркнул Гильманов.

"Будет использоваться та древесина, что фактически сгнивала десятилетиями осина, береза. Так как ее качество не годилось для производства. Павловский ДОК будет принимать древесину не только от предприятий самого холдинга, но и от лесозаготовителей Алтайского края и соседних регионов", - уточнил начальник одела производства ЛХК «Алтайлес».

В производстве будут использоваться и технологические материалы — щепа и опилки. Именно из них будут делать плиты MDF и HDF (древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности). Объем выпускаемой продукции на предприятии составит 250 тысяч куб. м в год или порядка 750 куб. м в день. Оборудование позволит выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм. Изначально производство планировалось запустить еще в конце прошлого года, однако для дополнительной отладки оборудования, сроки сдвинулись на весну 2019-го.

Отметим, что персонал для Павловского ДОК уже набран. Всего здесь трудоустроен 191 специалист. Часть работников – из Барнаула, большинство – из Павловского и Первомайского районов. А главный технолог, к примеру, приехала из Белоруссии. В настоящее время на объекте присутствуют иностранные инженеры, они проводят обучение для российских коллег по работе с информационными системами.

Территория завода занимает площадь 54 га, здания цехов более 30 тысяч кв. м. В проект вложено 6 млрд рублей. Комбинат удалось построить в максимально сжатые сроки: работы в Павловске стартовали в марте 2017 года.

Павловский ДОК станет крупнейшим в Сибири заводом по производству плит MDF. Таким образом комбинат закроет потребность в плитах MDF и HDF на рынке Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Плиты используют в мебельном производстве, строительстве, для производства напольных покрытий, для выравнивания стен под финишную отделку, для изготовления декоративных стеновых панелей, для производства межкомнатных дверей.

Напомним, «Алтайлес» еще в 2016 году заявил, что берет курс на 100% переработку древесного сырья. Очевидно, что появление Павловского ДОК станет стимулом для развития новых мебельных и дверных производств, производств отделочных материалов и др.