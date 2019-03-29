«Росводоканал Барнаул» провел Урок чистой воды

Новости 26.03.2019 17:15 168

Члены совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» провели занятие в детском саду №53 для слабослышащих детей, посвященное воде. Оно было приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Работники водоканала рассказали детям о том, откуда берется вода и для чего она нужна. Ребята с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали – где и как в быту они пользуются водой. Но самой захватывающей частью мероприятия стали опыты, в которых воспитанники детского сада принимали участие. Специалист Центральной аналитической лаборатории Ксения Шашкина показала, как с помощью реагентов вода меняет цвет, очищается после смешивания с песком.

«Мы первый раз проводили подобное занятие в детском саду. Конечно, волновались – как ребята воспримут такую тему, будет ли им интересно, запомнят ли они что-то из этого урока и как нам рассказывать, чтобы нас услышали и поняли. В итоге это оказался положительный опыт и для них, и для нас», - отметила председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Галина Федюшкина.

Уроки чистой воды уже давно стали традицией в барнаульском водоканале, и один из них обязательно проводится во Всемирный день водных ресурсов. Таким образом работники водоканала напоминают о том, насколько важную роль вода играет в жизни человека и как важно бережно относится к ней и окружающей среде.