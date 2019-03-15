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Началось. В Алтайском крае из-за подтопления талыми водами перекрыли дорогу

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В Угловском районе ограничили движение транспорта на автодороге. Это первая дорога в Алтайском крае, которую подтопило из-за таяния снега, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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«В связи с переливом талых вод в Угловском районе произошло подтопление участка автомобильной дороги местного значения «Н 5301» со стороны села Угловское в направлении села Топольное и границы с Республикой Казахстан (с 50 км по 60 км + 500 метров)», - отметили в пресс-службе УГИБДД.

Движение будет восстановлено после улучшения обстановки. Участников дорожного движения предупреждают о возможной опасности и просят выбирать пути объезда.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: из архива nashinovosti.tv.

#Алтайский край #Паводок