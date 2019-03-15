Началось. В Алтайском крае из-за подтопления талыми водами перекрыли дорогу

В Угловском районе ограничили движение транспорта на автодороге. Это первая дорога в Алтайском крае, которую подтопило из-за таяния снега, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
От 20 до 25 территорий в крае могут пострадать от паводка
«В связи с переливом талых вод в Угловском районе произошло подтопление участка автомобильной дороги местного значения «Н 5301» со стороны села Угловское в направлении села Топольное и границы с Республикой Казахстан (с 50 км по 60 км + 500 метров)», - отметили в пресс-службе УГИБДД.
Движение будет восстановлено после улучшения обстановки. Участников дорожного движения предупреждают о возможной опасности и просят выбирать пути объезда.
Также в апреле ожидаются перепады ночных и дневных температур воздуха