Барнаульский подросток на три недели окажется в изоляции по решению суда

Новости 26.03.2019 15:38 336

В Октябрьском районе Барнаула несовершеннолетнего поместили в Центр временного содержания для правонарушителей. Такое решение вынес суд, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

14-летний подросток пробудет в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю 21 сутки. Установлено, что несовершеннолетний совершил общественно-опасное деяние, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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Выяснилось, что в перерыве между занятиями в школе он провоцировал одноклассника на конфликт и нанес ему удар область позвоночника. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что подросток не достиг соответствующего возраста.

По месту учебы юноша характеризуется отрицательно, имеет слабую успеваемость, у него отсутствует желание учиться, программу усваивает с трудом, нарушает дисциплину. Более того, несовершеннолетний состоит на профилактическом учете с 2017 года, однако проводимая работа положительных результатов не дает.

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С целью предотвращения совершения им повторных общественно-опасных деяний и защиты его жизни и здоровья школьник помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Здесь он будет находиться под строгим контролем, с ним проведут профилактические мероприятия, способствующие его исправлению.