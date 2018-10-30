Барнаульский подросток на три недели окажется в изоляции по решению суда

В Октябрьском районе Барнаула несовершеннолетнего поместили в Центр временного содержания для правонарушителей. Такое решение вынес суд, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
14-летний подросток пробудет в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю 21 сутки. Установлено, что несовершеннолетний совершил общественно-опасное деяние, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
В прокуратуре Алтайского края рассказали, что она причинила вред здоровью другой несовершеннолетней
Выяснилось, что в перерыве между занятиями в школе он провоцировал одноклассника на конфликт и нанес ему удар область позвоночника. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что подросток не достиг соответствующего возраста.
По месту учебы юноша характеризуется отрицательно, имеет слабую успеваемость, у него отсутствует желание учиться, программу усваивает с трудом, нарушает дисциплину. Более того, несовершеннолетний состоит на профилактическом учете с 2017 года, однако проводимая работа положительных результатов не дает.
Мальчик стоит на учете в органах профилактики с прошлого года
С целью предотвращения совершения им повторных общественно-опасных деяний и защиты его жизни и здоровья школьник помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Здесь он будет находиться под строгим контролем, с ним проведут профилактические мероприятия, способствующие его исправлению.