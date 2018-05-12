Дорогу до Телецкого озера в ближайшее время выведут «из-под юрисдикции» Республики Алтай

Новости 26.03.2019 14:21 310

Автомобильную дорогу к Телецкому озеру в Республике Алтай планируется передать на баланс федерального центра до 2021 года. Об этом сообщил врио главы региона Олег Хорохордин в ходе рабочей встречи с руководителем Росавтодора Андреем Костюком, пишет "Коммерсант".

Региональная трасса Горно-Алтайск–Артыбаш протяженностью почти 158 км связывает столицу республики и Телецкое озеро. «Автодорога охватывает три района республики, вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов, направляющихся к знаменитому Телецкому озеру»,— цитирует Олега Хорохордина его пресс-служба. Господин Костюк поручил рассмотреть варианты ускорения процесса смены статуса трассы, которую планируется передать на баланс федерального центра до 2021 года.

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Телецкое озеро имеет статус объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Алтайского заповедника. В декабре 2016 года президент Владимир Путин поручил разработать программу по сохранению Телецкого озера. В августе 2018 года из резервного фонда правительства России на проект по оздоровлению водоема было выделено 104,5 млн рублей.

По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, в рамках проекта планируется строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин, системы водоотведения и очистки ливневых стоков в селах Артыбаш и Иогач, а также полигона твердых коммунальных отходов в Турочакском районе. Работы планируется выполнить к 2024 году.