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Общественники и краеведы устроят пикет в защиту барнаульской усадьбы Михайлова

Новости
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27 марта возле Алтайохранкультуры в Барнауле состоится массовый пикет в защиту непризнанного исторического памятника – усадьбы купца Михайлова. Напомним, историки-краеведы и общественники выступили против сноса дореволюционного и здания и строительства на его месте офиса прокуратуры. Пикет согласован, сообщили в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».

Ранее купеческая усадьба находилась под государственной защитой как памятник истории и культуры, но по неизвестным причинам утратила статус объекта культурного наследия.

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По словам барнаульского краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярёва, усадьба Михайлова была построена в 1908 году и представляет собой типичный образец городской усадьбы начала XX века. До наших дней она сохранилась почти в неизменном виде, в том числе ажурная деревянная резьба, что для кирпичных жилых домов является редкостью, и архитектурные элементы на стенах и над окнами.

Если будет принято решение о включении усадьбы в перечень объектов культурного наследия, региональный орган охраны проведет экспертизу. В период исследования сохранившиеся постройки будут находиться под государственной охраной.

В акции может принять участие не более десяти человек, но в их числе известный в Барнауле ученый и краевед Даниил Дегтярев и общественник Игорь Берг.

Пикет состоится по адресу: Проспект Ленина, 63а (на пересечении проспекта с улицей Молодежной), с 12:00 до 13:00 часов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Анна Меньшикова / tolknews.ru

#Барнаул #Культура #История