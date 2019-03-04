Общественники и краеведы устроят пикет в защиту барнаульской усадьбы Михайлова

Новости 26.03.2019 13:39 194

27 марта возле Алтайохранкультуры в Барнауле состоится массовый пикет в защиту непризнанного исторического памятника – усадьбы купца Михайлова. Напомним, историки-краеведы и общественники выступили против сноса дореволюционного и здания и строительства на его месте офиса прокуратуры. Пикет согласован, сообщили в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».

Ранее купеческая усадьба находилась под государственной защитой как памятник истории и культуры, но по неизвестным причинам утратила статус объекта культурного наследия.

Краевая прокуратура рассказала, будут ли сносить бывший особняк купца Михайлова Новости 04.03.2019 9:42 Рядом бывшей усадьбой купца Михайлова в Барнауле планируется возвести здание прокуратуры Алтайского края 2042

По словам барнаульского краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярёва, усадьба Михайлова была построена в 1908 году и представляет собой типичный образец городской усадьбы начала XX века. До наших дней она сохранилась почти в неизменном виде, в том числе ажурная деревянная резьба, что для кирпичных жилых домов является редкостью, и архитектурные элементы на стенах и над окнами.

Если будет принято решение о включении усадьбы в перечень объектов культурного наследия, региональный орган охраны проведет экспертизу. В период исследования сохранившиеся постройки будут находиться под государственной охраной.

В акции может принять участие не более десяти человек, но в их числе известный в Барнауле ученый и краевед Даниил Дегтярев и общественник Игорь Берг.

Пикет состоится по адресу: Проспект Ленина, 63а (на пересечении проспекта с улицей Молодежной), с 12:00 до 13:00 часов.