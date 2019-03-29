Стало известно, когда в Барнауле отключат горячую воду

Новости 26.03.2019 11:30 401

Специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле уже 13 мая планируют приступить к проведению гидравлических испытаний теплосетей на прочность и плотность. Так, на время проведения испытаний и ремонтов коммуникаций будет ограничена подача горячей воды. Первыми под временное отключение горячего водоснабжения попадут потребители по контуру ТЭЦ-3, а затем – ТЭЦ-2.

Работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй - проведение ремонтов выявленных повреждений на трубопроводах. Вторая часть работ наиболее затратна по времени. В это время также будет вестись масштабная работа по модернизации теплосетевого комплекса Барнаула на уже запланированных к замене в рамках ремонтной программы компании участках. На весь период проведения этих работ горячая вода у потребителей будет отключена.

С 13 по 22 мая энергетики СГК проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого – с 23 мая по 5 июня – энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. Под опрессовку попадут порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонты начнутся сразу после – с 27 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

График гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования уже согласован и утвержден в администрации Барнаула.

«Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить особенно слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы», - отметил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Почему нет альтернативы?

Проверка труб высоким давлением – в наших реалиях наиболее эффективна. Можно использовать и другие методы — например, робототехнику. Но: