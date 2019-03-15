Алтайский госуниверситет дал три недели «на сборы» кандидатам в ректоры

Новости 26.03.2019 12:00 329

В Алтайском госуниверситете начался прием документов от кандидатов на должность ректора. Комиссию по выборам главы вуза возглавил проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных, сообщается на сайте АлтГУ.

Документы принимаются с 25 марта по 16 апреля. В данный момент в комиссию никто не обращался. Как ранее сообщал «Политсибру», конференция по выборам ректора может пройти в первой половине июня. Из приказа Минобра следует, что аттестация кандидатов состоится с 15 по 19 апреля. 17 мая претенденты пройдут собеседование в Москве.

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Кандидат на должность ректора АлтГУ должен быть гражданином РФ, иметь ученую степень и ученое звание, опыт научно-педагогической работы не менее 10 лет, опыт руководства учебными или научными учреждениями, организациями или подразделениями вуза не менее пяти лет.

Напомним, 25 сентября 2018 года прежний ректор Сергей Землюков избран президентом вуза. Врио ректора АлтГУ стал директор офиса проектного управления Сергей Бочаров.

Не исключено, что его соперником будет возглавляющий кафедру археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин. В интервью «Политсибру» он ранее рассказывал, что может принять участие в выборах, если его поддержит коллектив вуза.