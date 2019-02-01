О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Барнауле из-за прихоти чиновников сразу три автобусных маршрута остались «бесхозными»

Новости
249
0

Компания «АГАС-транс», которая курировала три маршрута – 33, 77 и 121 – проиграла конкурс по весьма странным, как считают сотрудники, причинам. Теперь барнаульские чиновники отдают эти направления другим перевозчикам, сообщают "Наши новости".

Победителем недавно проведенного конкурса стал «Транс-лайн». Компания с официальным штатом в 4 сотрудника и действующими автобусами в других муниципалитетах. Из-за споров перевозчиков накануне городской комитет провел еще один конкурс.

«АГАС-транс» полагает, что ему не дали выиграть по надуманным причинам. Например, видеокамеры в салоне подключены не были. И хотя это не прописано в положении, комиссия посчитала это нарушением.

УФАС - не указ: мэрия Барнаула оказалась неправа в истории с тремя барнаульскими маршрутами

УФАС - не указ: мэрия Барнаула оказалась неправа в истории с тремя барнаульскими маршрутами

Новости

Члены комиссии антимонопольной службы признали обоснованной жалобу пассажироперевозчика АГАС-транс

1043

«Завтра уже должен кто-то выехать на маршруты. На сегодня (25 марта- прим. ред.) мы не знаем, кому выданы свидетельства. Но опять же, руководствуемся только слухами, что снова победил Транс-лайн», - прокомментировала Ирина Рощина, юрисконсульт "АГАС-транса".

По условиям этого конкурса, как и предыдущих, комиссия провела осмотр автобусов компаний. Это автобусы пока действующего перевозчика «АГАТ-транса» – 33, 77, 121. По словам его работников, от «Транс-лайна» на комиссию зачем-то пригнали машины с бийского маршрута 55. Оказывается, с 21-ого марта его в Бийске нет. Здесь же заметили и транспорт барнаульских направлений – 120-ого, 58—ого и 59-ого.

Выходит, эти машины идут в счет будущего автопарка «Транс-лайна», и 59-ый маршрут сегодня завтра станет, например, 33-им? Или это подставное прохождение комиссии? Эти вопросы телекомпания отправили в городской комитет транспорта. Остается не ясным, какой перевозчик будет обслуживать маршруты.

Мэрия Барнаула отказывается возвращать маршруты старейшему перевозчику

Мэрия Барнаула отказывается возвращать маршруты старейшему перевозчику

Новости

Спор начался после проигрыша компании в конкурсе на контракт

731

Антимонопольная служба и суд посчитал победу «Транс-Лайна» в конкурсе прошлого года незаконной. И предписал приостановить действие выданного ему свидетельства. Это не сделано до сих пор. А прежний перевозчик, «АГАС-транс», без документов зайти на маршрут не может. И с завтрашнего дня обслуживать три направления никто не имеет право.

Между тем как уточнили 26 марта в пресс-службе администрации города, с сегодняшнего дня к обслуживанию автобусных маршрутов №33, 77, 121 приступил новый перевозчик ООО «Транс-лайн», ставший победителем открытого конкурса. "В первый день работы на линию вышла 41 машина, движение автобусов начато согласно расписанию", - утверждают в мэрии.

Барнаульский перевозчик борется с чиновниками за право работать на маршрутах

Автор: Политсиб.ру