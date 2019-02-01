В Барнауле из-за прихоти чиновников сразу три автобусных маршрута остались «бесхозными»

Новости 26.03.2019 9:43 249

Компания «АГАС-транс», которая курировала три маршрута – 33, 77 и 121 – проиграла конкурс по весьма странным, как считают сотрудники, причинам. Теперь барнаульские чиновники отдают эти направления другим перевозчикам, сообщают "Наши новости".

Победителем недавно проведенного конкурса стал «Транс-лайн». Компания с официальным штатом в 4 сотрудника и действующими автобусами в других муниципалитетах. Из-за споров перевозчиков накануне городской комитет провел еще один конкурс.

«АГАС-транс» полагает, что ему не дали выиграть по надуманным причинам. Например, видеокамеры в салоне подключены не были. И хотя это не прописано в положении, комиссия посчитала это нарушением.

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«Завтра уже должен кто-то выехать на маршруты. На сегодня (25 марта- прим. ред.) мы не знаем, кому выданы свидетельства. Но опять же, руководствуемся только слухами, что снова победил Транс-лайн», - прокомментировала Ирина Рощина, юрисконсульт "АГАС-транса".

По условиям этого конкурса, как и предыдущих, комиссия провела осмотр автобусов компаний. Это автобусы пока действующего перевозчика «АГАТ-транса» – 33, 77, 121. По словам его работников, от «Транс-лайна» на комиссию зачем-то пригнали машины с бийского маршрута 55. Оказывается, с 21-ого марта его в Бийске нет. Здесь же заметили и транспорт барнаульских направлений – 120-ого, 58—ого и 59-ого.

Выходит, эти машины идут в счет будущего автопарка «Транс-лайна», и 59-ый маршрут сегодня завтра станет, например, 33-им? Или это подставное прохождение комиссии? Эти вопросы телекомпания отправили в городской комитет транспорта. Остается не ясным, какой перевозчик будет обслуживать маршруты.

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Антимонопольная служба и суд посчитал победу «Транс-Лайна» в конкурсе прошлого года незаконной. И предписал приостановить действие выданного ему свидетельства. Это не сделано до сих пор. А прежний перевозчик, «АГАС-транс», без документов зайти на маршрут не может. И с завтрашнего дня обслуживать три направления никто не имеет право.

Между тем как уточнили 26 марта в пресс-службе администрации города, с сегодняшнего дня к обслуживанию автобусных маршрутов №33, 77, 121 приступил новый перевозчик ООО «Транс-лайн», ставший победителем открытого конкурса. "В первый день работы на линию вышла 41 машина, движение автобусов начато согласно расписанию", - утверждают в мэрии.