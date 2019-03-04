Перспектив нет. Экс-кандидат в губернаторы жестко «прошелся» по главе Первомайского района

Новости 26.03.2019 8:15 481

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин (являлся кандидатом в губернаторы Алтайского края в 2014 году) критично высказался в Facebook о работе главы района Александра Иванова. Сегодня, 26 марта, Иванов отчитается о работе за прошедший год.

Опубликовать мнение в соцсети Боронин решил из-за того, что не сможет принять участие в отчетной сессии районного Собрания депутатов. Глава сельсовета выделил несколько замечаний, которые касаются первого года работы Александра Иванова. Олег Боронин уточнил, что «оценки носят субъективный характер и являются частным мнением». Сам Иванов с претензиями в свой адрес не согласен.

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"За прошедший год Первомайский район утратил управляемость, работа органов местного самоуправления разбалансирована. Из администрации Первомайского района фактически «вычищены» многие опытные кадры, районную администрацию потрясают кадровые текучка и лихорадка, качество муниципальных служащих администрации района в целом очень серьезно снизилось. Руководители ряда структурных подразделений администрации … попросту не знают район, не владеют информацией, непосредственно касающейся их должностных обязанностей... Нарушения законодательства о контрактной системе, о системе муниципальных закупок и муниципального заказа стали в Первомайском районе «доброй безнаказанной традицией» - через введение режима ЧС у нас теперь не только капитально ремонтируют кровли на объектах сферы образования, но даже строят газопроводы. Коммунальные услуги потребителям на большей части района теперь «традиционно предоставляются» ... без установленных государственным регулятором тарифов, без раскрытия информации перед потребителями, с нарушением сроков устранения аварийных ситуаций и так далее», - высказался депутат.

Кроме того, Боронин отметил, что немалая часть ликвидного имущества коммунальной сферы района незаконно передана в аренду коммерческой структуре. Плюс ко всему, по мнению депутата, в ряде сельских из-за бесхозяйственности, безответственности и халатности администрации системы централизованного водоснабжения и водоотведения находятся в крайне плохом состоянии.

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Среди замечаний к работе главы — сорванные сроки капитальных работ на ряде объектов (водозаборы, спорткомлекс «Олимп» в селе Первомайском), неисполнение обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных и т. д.

«Это далеко неполный перечень вопросов, которые уже вполне созрели и даже перезрели. Мои вопросы, безусловно, носят риторический характер. Ждать внятных ответов на них - бесполезно и бессмысленно. Перспектив при этой районной власти, я убежден, у Первомайского района совершенно нет - район фактически финансовый банкрот, он гибнет и, скорей всего, в перспективе погибнет. Ибо общественно-политической воли внутри района на перемены нет. Таково мое убеждение», - подытожил Боронин.

Известно, что точку зрения Боронина разделяет еще ряд депутатов райсобрания. Например, руководитель фракции «Единая Россия» в Первомайском районе Николай Горожанин.Отметим, что Иванов занял свой пост сравнительно недавно – в декабре 2017 года, до этого он успел побыть депутатом Барнаульской гордумы. Кроме того, широкую известность получил в качестве руководителя краевого штаба студенческих отрядов.

Сам же Александр Иванов ранее рассказывал "Политсибру", что изначально не питал иллюзий, выдвигая свою кандидатуру на эту должность: «Предполагал, что будут сложности, но за прошедший год, несмотря на ворох проблем, рук я не опустил и продолжаю работать». При этом собеседник уточнил, что удалось сдвинуть с мертвой точки положение в сфере ЖКХ, в частности было приобретено новое котельное оборудование к зиме. К числу собственных заслуг Александр Иванов отнес и создание с нуля нового МУПа. Вместе с тем большое количество коммунальных аварий в сезоне 2018/2019 годов спикер объяснил значительным износом сетей.

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«Конечно, можно сказать, что один в поле не воин, но не замечать положительных изменений, мне, кажется, неправильно», - резюмировал Иванов. Также собеседник напомнил, что регулярно встречается с населением, в том числе и в отдаленных сельсоветах, постоянно находится на связи с депутатским корпусом.