Выживший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о героическом поступке барнаульца

Новости 26.03.2019 7:15 455

Мужчина, выживший в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», рассказал о барнаульце, который удерживал запасную дверь, не пуская дым в кинозал. Двое детей и их отец отправились в тот день на сеанс мультфильма, но так и не вернулись, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

12 месяцев спустя. Что произошло за год после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» Новости 25.03.2019 12:10 Пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей 926

После развода Сидоровых 15-летний мальчик и 10-летняя девочка остались жить с матерью в краевой столице, а отец уехал в Кемерово. Родители находились в хороших отношениях, дети на каникулах поехали к отцу. 25 марта они отправились на сеанс мультфильма «Шерлок Гномс». Из всех зрителей этого кинозала выжили лишь несколько человек, в том числе Михаил Трусов. Мужчина рассказал, что происходило в кинозале в тот роковой день.

Михаил Трусов находился на киносеансе с двумя дочерьми. После титров он услышал женские крики и слова «пожар». Семья Трусовых направилась к выходу.

«Я посмотрел на дверь запасного выхода. Из этого дверного углубления я увидел, как в кинозал начал поступать дым, который был темно-серого цвета. Этот дым стал поднимать вверх. Я обратил внимание, что дым достаточно густой и поступал в зал достаточно интенсивно. Сразу же среди людей началась паника», - рассказывает мужчина.

К запасному выходу подбежали двое мужчин. Ручки дверей были смотаны замком на тросе, напоминающим велосипедный замок. Одну из ручек удалось сломать, дверь открылась, но после – сразу же закрыли, так как там уже все заволокло дымом. Люди пытались найти другой выход, но так и не смогли.

«Мужчина в белой кофте, как я позже узнал, у него фамилия Сидоров, крикнул нам, чтобы все садились на пол, смачивали свою одежду и дышали через нее, а своему сыну он крикнул, чтоб тот пописал на свою одежду и дышал через нее», - добавил Михаил.

Люди звонили в службу спасения, просили о помощи.

«Услышал, как Сидоров звонил в эту службу, кричал, чтобы нас поскорее спасли, что мы скоро все погибнем, выражаясь при этом матами», - отметил выживший мужчина.

Вскоре погас свет, все заволокло дымом. У дочерей Михаила Трусова начало жечь горло, обе девочки потеряли сознание.

«Я стал чувствовать, что у меня также мутнеет в голове. Шум людей, крики к тому времени уже стали спадать. И, насколько я помню, плача детей к тому времени я уже не слышал. Люди практически молчали. Я увидел, что на двери запасного выхода практически висит Сидоров. Он сидел при этом на полу и тянул руками на себя за ручку правую дверь, чтобы дым не заходил. Рядом с ним сидел его сын. Оба они были еще в сознании. Затем я поднялся в полный рост, взял руками дочь, подтащил ее к двери запасного выхода. Дочь была уже без сознания. Тут же я подошел к Сидорову, которому сказал, что пока мы еще в сознании, нужно что-то делать, нужно попытаться выйти из зала, попробовать вынести детей. Сидоров ответил мне, что мы будем ждать помощи здесь, в зале, что никуда мы не пойдем. Разговор у нас был на повышенных тонах, так как оба находились в крайне эмоциональном состоянии. Я понял, что с Сидоровым я не смогу договориться, после чего схватил рукой за его левую руку, которой он держал дверь и с силой разжал ее. После этого Сидоров отпустил ручку. Он не пытался ее схватить, пока я открывал дверь. По состоянию Сидорова мне показалось, что сознание у него было замутненным, реагировал он на меня замедленно. При этом Сидоров, когда я разжимал руку, не сопротивлялся мне, не пытался мне помешать, - рассказал он.

Михаил Трусов смог выйти из зала, но после нескольких шагов потерял сознание и очнулся только в больнице. Его дочки погибли.

Дети из Барнаула похоронены на кладбище в поселке Бельмесево, их отец - на Новомихайловском кладбище.