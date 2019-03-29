В Алтайском крае спор бывших зэков о лидерстве закончился новым уголовным делом

Новости 25.03.2019 19:30 276

18 марта возле обочины Чуйского тракта в Алтайском крае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный отдел по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым стал ранее неоднократно судимый за преступления против личности 39-летний житель Тальменского района.

По версии следствия, 11 марта потерпевший после отбытия наказания в местах лишения свободы приехал к своему товарищу в одно из сел Тальменского района. Мужчины распивали алкоголь со знакомыми, когда в компании произошла ссора из-за споров о лидерстве в уголовной среде. Подозреваемый несколько раз ударил табуретом по голове гостя. На следующий день потерпевший пошел на трассу, чтобы на попутном автомобиле уехать домой в Алейский район, но скончался по дороге от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В настоящий момент он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.