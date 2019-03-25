Стало известно, сколько сотрудников сократит Иткульский спиртзавод

Новости 25.03.2019 17:40 1968

20 мая на Иткульском спиртзаводе будет уволено 93 сотрудника, это примерно 22% от всех рабочих предприятия. Большая часть сокращаемых – это жители Зонального района, где расположен спиртзавод.

Между тем пресс-служба регионального правительства указывает, что сокращения не коснулись особых категорий граждан (предпенсионеры, инвалиды и др.). Сейчас проводится анализ профессиональных качеств работников для последующего трудоустройства к другим работодателям.

Последний шанс. Виктор Томенко попросил «Промсвязьбанк» подумать о судьбе Иткульского спиртзавода Новости 07.03.2019 7:10 Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия 1295

В связи с арестом счетов предприятие не имеет возможности выплатить сотрудникам зарплату. С 25 марта 2019 года комиссия по трудовым спорам начала выдавать работникам Иткульского спиртзавода удостоверения, которые будут предъявлены в службу судебных приставов для взыскания задолженности по зарплате.

Первое заседание специальной рабочей группы состоится на Иткульском спиртзаводе 29 марта, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения. В состав органа войдут представители краевых профильных ведомств, администрации Зонального района, прокуратуры, местного центра занятости населения и предприятия.

Напомним, ОАО "Иткульский Спиртзавод" является поручителем по кредитному договору, заключенному "Промсвязьбанком "с ООО "ГК Кристалл-Лефортово" (является совладельцем алтайского предприятия - прим. ред.). "Во исполнение определения Лефортовского районного суда Москвы от 6 ноября 2018 года наложен арест на имущество должника в качестве обеспечительной меры. Иными кредиторами инициировано банкротство юридических лиц из ГК Кристалл-Лефортово". В настоящее время спиртзавод имеет долг в 140 млн рублей перед банком.

Иткульский спиртзавод - один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. За 2018 года в бюджеты всех уровней было перечислено 2,7 млрд рублей, в том числе в краевой – свыше 1 млрд рублей.