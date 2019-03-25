Стало известно, сколько сотрудников сократит Иткульский спиртзавод

20 мая на Иткульском спиртзаводе будет уволено 93 сотрудника, это примерно 22% от всех рабочих предприятия. Большая часть сокращаемых – это жители Зонального района, где расположен спиртзавод.
Между тем пресс-служба регионального правительства указывает, что сокращения не коснулись особых категорий граждан (предпенсионеры, инвалиды и др.). Сейчас проводится анализ профессиональных качеств работников для последующего трудоустройства к другим работодателям.
Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия
В связи с арестом счетов предприятие не имеет возможности выплатить сотрудникам зарплату. С 25 марта 2019 года комиссия по трудовым спорам начала выдавать работникам Иткульского спиртзавода удостоверения, которые будут предъявлены в службу судебных приставов для взыскания задолженности по зарплате.
Первое заседание специальной рабочей группы состоится на Иткульском спиртзаводе 29 марта, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения. В состав органа войдут представители краевых профильных ведомств, администрации Зонального района, прокуратуры, местного центра занятости населения и предприятия.
Напомним, ОАО "Иткульский Спиртзавод" является поручителем по кредитному договору, заключенному "Промсвязьбанком "с ООО "ГК Кристалл-Лефортово" (является совладельцем алтайского предприятия - прим. ред.). "Во исполнение определения Лефортовского районного суда Москвы от 6 ноября 2018 года наложен арест на имущество должника в качестве обеспечительной меры. Иными кредиторами инициировано банкротство юридических лиц из ГК Кристалл-Лефортово". В настоящее время спиртзавод имеет долг в 140 млн рублей перед банком.
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