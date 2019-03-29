Алтайский край стал аутсайдером в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Алтайский край занял 72 строчку из возможных 84 в рейтинге регионов по доступности жилья. Лишь пятая часть семей в крае могла позволить себе в 2018 году купить квартиру в ипотеку, следует из исследования агентства «РИА Рейтинг».
При формировании рейтинга учитывалась доля семей, которые могут себе позволить повседневные расходы, ежемесячный взнос по ипотеке с первоначальным взносом в 30% за двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 кв. метров. В Алтайском крае доля таких семей в 2018 году составила 20,6%. В 2017 году этот показатель был еще ниже - 15,9%.
Другие регионы Сибири, по итогам 2018 года, расположились в рейтинге на следующих строчках:
Прошлый год, по мнению исследователей, был удачным для рынка ипотечного кредитования. Это связано со снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жилье.
Средняя процентная ставка по России составила 9,6% (в 2017-м - 10,6%), средний размер кредита – 2,17 млн рублей (в 2017-м – 1,86 млн).
Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где двухкомнатную квартиру в ипотеку могут взять 68,2% семей.