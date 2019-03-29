«Ростелеком» ждет работы журналистов на конкурс «Сибирь.ПРО»

Новости 26.03.2019 7:45 130

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь. ПРО» под патронажем полпреда президента РФ в СФО в четырнадцатый раз объявил старт приема заявок. Генеральным партнером профессиональных соревнований для региональных СМИ выступает национальный провайдер ИТ-решений «Ростелеком», который отметит лучшие публикации в двух номинациях «Молодая Сибирь» и «Цифровая Сибирь».

Первую из них «Ростелеком» учредил, чтобы читатели знали больше о молодых людях, добившихся больших высот в своей профессии и ставших успешными. Можно направлять также материалы об организациях и молодежных движениях, которые занимаются благотворительностью или волонтерством, ведут патриотическую работу или активно продвигают ценности по охране окружающей среды.

В номинации «Цифровая Сибирь» жюри оценит работы участников, посвященные теме цифровизации отраслей экономики, медицины, образования, внедрения и реализации в регионе информационных систем, таких как «Безопасный город», «Умный город».

«Площадка конкурса не зря считается главным журналистским соревнованием Сибири. Объединяя регионы СФО в единое информационное пространство, она позволяет узнавать о трендовых, перспективных технологиях, знакомиться с новыми людьми, быть в курсе событий. Нам, партнерам проекта, сотрудничество с «Сибирь.ПРО» позволяет держать руку на пульсе и сверять свою стратегию с запросами государства и общества, – отметил вице-президент- директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Думаю, что сезон 2019 станет интересным. Удачи конкурсантам!»

Главной номинацией проекта 2019 года стала «Энергия ПРОрыва». Ее учредил полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло Прием заявок стартовал 18 марта. Условия проведения конкурса на сайте.