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Жители Горно-Алтайска массово записываются в «Киберпатруль»

Новости
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В Горно-Алтайске жители массово записываются в «Киберпатруль». В связи с большим количеством обращений было принято решение об увеличении возраста волонтеров проекта, сообщили «Новости Горного Алтая».

«Киберпатруль» направлен на противодействие распространению в интернете противоправной информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков. Ранее для участников проекта действовало возрастное ограничение – до 30 лет. Теперь участие в проекте могут принять все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Набор добровольцев продлится до 31 марта.

В рамках проекта участники пройдут специальное обучение в правоохранительных органах и получат соответствующий сертификат.

Автор: Политсиб.ру

#Республика Алтай