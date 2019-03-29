Жители Горно-Алтайска массово записываются в «Киберпатруль»

Новости 25.03.2019 15:55 293

В Горно-Алтайске жители массово записываются в «Киберпатруль». В связи с большим количеством обращений было принято решение об увеличении возраста волонтеров проекта, сообщили «Новости Горного Алтая».

«Киберпатруль» направлен на противодействие распространению в интернете противоправной информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков. Ранее для участников проекта действовало возрастное ограничение – до 30 лет. Теперь участие в проекте могут принять все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Набор добровольцев продлится до 31 марта.

В рамках проекта участники пройдут специальное обучение в правоохранительных органах и получат соответствующий сертификат.